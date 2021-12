È stato il re delle telenovele degli anni ’90, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Com’è la sua vita e com’è cambiato negli anni.

Dimenticarsi di lui, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Considerato il vero e proprio re delle telenovele degli anni ‘90, l’amatissimo attore ha cavalcato la cresta dell’onda proprio intorno questo periodo. Ed ha preso parte a tantissime telenovele di successo. Come dimenticare, ad esempio, il suo ruolo di ‘Celeste’ o ‘Antonella’ e in tante altre.

Nato in Argentina il 21 Luglio del 1964, l’amatissimo attore ha intrapreso questa carriera davvero da giovanissimo. Ed ha cavalcato la cresta dell’onda sin da subito. Dapprima come attore teatrale ed, in seguito, delle telenovele, l’affascinante interprete ha preso parte a tantissime serie di successo. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo debutto, l’attore continua ad essere amatissimo. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita e diventato? Vi accontentiamo immediatamente.

Ricordate il re delle telenovele degli anni ’90? Eccolo oggi: cosa fa e com’è cambiato

L’abbiamo visto in tantissime telenovele degli anni ’90. E in ciascuno di esse si è dimostrato il re indiscusso. Siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Il protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio lui: il bel Gustavo Bermudez. Nei panni del buon Franco Ferrero Visconti, l’attore argentino ha incantato tutti. E con la sua splendida storia d’amore con la bella Celeste, ha fatto innamorare milioni di telespettatori. Com’è cambiata oggi, però, la sua vita?

Sono trascorsi anni dal suo ‘boom’ sul piccolo schermo, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia diventato oggi. E, soprattutto, come sia cambiata la sua vita. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa? Ebbene. Da quanto si apprende, sembrerebbe che sia cambiato ben poco. A distanza di anni dal suo esordio, infatti, il buon Gustavo continua a svolgere il mestiere di attore. Ed ha preso parte a tantissime altre serie di successo. Com’è diventato, invece? Guardate coi vostri stessi occhi:

Davvero incredibile, vero?