Francesca Chillemi è un’attrice amatissima, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio? È successo dopo Miss Italia!

È da quando ha compiuto il suo debutto sul palco di Salsomaggiore terme che Francesca Chillemi ha conquistato tutti. Appena diciottenne, la splendida siciliana ha compiuto così il suo debutto sul piccolo schermo. Ed è proprio così che ha iniziato a cavalcare la cresta dell’onda.

Leggi anche –> Maria Chiara Giannetta oggi è amatissima, ma conoscete il suo titolo di studio? In molti ve lo sarete chiesti

Ad oggi, Francesca Chillemi è un’attrice amatissima e famosissima. Recentemente nei panni di Azzurra nella famosissima serie televisiva ‘Che Dio ci aiuti’, la giovanissima siciliana si accinge ad essere una delle protagoniste indiscusse di questo nostro 2022. Seppure non sia stata svelata ancora la data d’inizio, l’ex Miss Italia sarà, insieme a Can Yaman, tra i principali interpreti della serie tv ‘Viola come il mare’. In attesa di poterla vedere in vesti completamente inedite, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio? Appurato che ha debuttato sul piccolo schermo da piccolissima e che da sempre ha avuto il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, in che cosa ha portato al termine il suo percorso di studi?

Leggi anche –> Bellissima anche senza un velo di trucco, ricordate com’era a Miss Italia? Aveva soltanto 18 anni: da non credere

Sapete qual è il titolo di studio di Francesca Chillemi? Non l’avreste mai immaginato

Come attrice, diciamoci la verità, Francesca Chillemi è assolutamente da dieci e lode. E come studentessa, invece? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma sembrerebbe che l’ex Miss Italia non abbia avuto un buon rapporto con la scuola. A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Skuola.net. “Mi ricordo la scuola, e soprattutto alcune ore, come un terrore continuo”, ha detto l’attrice a tal proposito.

Leggi anche –> Francesca Chillemi, sapete chi è il suo fidanzato? Molto famoso nel mondo della moda

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: qual è il suo titolo di studio? Sappiamo benissimo che aveva solo 18 anni quando ha vinto Miss Italia ed ha cavalcato l’onda del successo, ma sarà riuscita a portare a termine i suoi studi? Assolutamente si! Da quanto rivelato dalla diretta interessata, la Chillemi ha conseguito il diploma proprio dopo la sua vittoria a Miss Italia. In cosa? In liceo classico!

Lo sapevate?