A Passaparola batté ogni record: ricordate il campione Ferdinando Sallustio? Sono passati 15 anni

La sua partecipazione a Passaparola lasciò il segno: il campione Ferdinando Sallustio accumulò un numero infinito di puntate!

Tra i tanti programmi condotti dal bravissimo Gerry Scotti è impossibile dimenticare il quiz show degli anni Duemila Passaparola: andò in onda dall’11 gennaio 1999 al 27 gennaio 2008 nella fascia preserale di Canale 5 ed è stato amatissimo dal pubblico. Il concorrente che ricordiamo tutti è Ferdinando Sallustio, campione indiscusso che riuscì a collezionare tantissime presenze.

Come dimenticare le sue famose ‘ninnenanne’ inventate da lui e che diventarono per Gerry e per i telespettatori un vero cult! Un momento davvero imperdibile di ogni puntata dove era impossibile non simpatizzare con il bravissimo campione.

La sua avventura nel programma regalò tanti colpi di scena: era l’edizione 2005/2006 e nel duello della puntata del 7 gennaio contro Roberto Mariani accadde qualcosa di imprevedibile.

Entrambi risposero a tutte le 19 domande finali impiegando lo stesso tempo. Anche alla fine della prima busta dello spareggio rimasero pari e Gerry decise di dividere il premio dando 30mila euro a ciascuno dei due.

Sallustio tornò poi quando ricominciò il programma a dicembre 2007 confermandosi campione ancora per diverse puntate fino a quando il 13 gennaio 2008 fu sconfitto da Fabio Paesani, un avvocato di Rimini.

Ferdinando Sallustio, è suo il record di puntate nella storia di Passaparola

Nonostante la sconfitta, l’ex concorrente originario di Ostuni batté tutti i record di puntate: quasi 150, numero non superato da nessuno ancora oggi.

Nel 2016, peraltro, tornò ancora in tv e ancora in un programma di Scotti: si trattava di Caduta Libera ed era una puntata che vedeva sfidarsi i campioni dei quiz. Ovviamente, con la sua solidissima preparazione, il vincitore fu ancora lui. Nel 2019 apparve di nuovo su Canale 5, in una puntata di Ciao Darwin.

Oggi il campione pugliese, persona di grande cultura e garbo, si occupa di storia e arte.