GF Vip, “Mi ha mentito”: Jessica delusa dal comportamento di Sophie con Alessandro, amicizia al capolinea?

Dopo aver esternato a Sophie l’interesse verso Alessandro, Jessica si sfoga con alcuni coinquilini e critica il comportamento dell’amica.

Le incomprensioni tra Jessica e Sophie scaturite dalla presenza di Alessandro Basciano nella casa aumentano di giorno in giorno. Tra le due amiche c’era stato un chiarimento in merito: la principessa si era sfogata con l’ex tronista dicendo di sentirsi messa da parte e di non destare l’interesse di nessuno quando invece avrebbe voluto incontrare l’amore nel corso della sua avventura nel reality.

Single da 5 anni, la Selassié è andata in crisi nel vedere alcune delle sue coinquiline intrecciare rapporti con i ragazzi della casa a differenza sua. Sophie l’aveva rassicurata di farsi da parte con Basciano in nome dell’amicizia che le lega.

I fatti però sembrano dire altro, almeno agli occhi di Jessica. Quest’ultima ha notato infatti atteggiamenti ambigui da parte della Codegoni nei confronti del concorrente genovese. In effetti, i due passano molto tempo insieme e, tra l’altro, Sophie ha rivelato ad Alessandro l’interesse di Jessica nei suoi confronti.

Proprio i comportamenti di Sophie hanno portato Jessica a sfogarsi con alcuni coinquilini: in camera da letto la principessa si è lamentata con Miriana e Gianmaria e anche Lulù ha rinfacciato all’ex tronista di dare troppa confidenza ad Alessandro.

GF Vip, Jessica e Sophie: il triangolo sembra sempre più reale

Ferita da colei che considerava un’amica, la maggiore delle Selassié ha detto: “E’ inutile che mi dice ‘mi faccio da parte se ti interessa, per me l’amicizia prima di tutto’ perché è palese che a parole dici delle robe come ai tempi con Gianmaria e poi a fatti fai tutt’altro. Quindi è palese che ti piace Alessandro e ti interessa”.

Jessica ha detto di aver notato chiaramente una serie di atteggiamenti e sguardi che non corrispondono a ciò che dice Sophie quando dichiara di farsi da parte per lei. “Il problema è che mi ha mentito, capito? In faccia! E’ quello! Si sa dal giorno 1 che a me interessava”.

Sicuramente nella prossima puntata la questione verrà affrontata: secondo voi Alessandro cosa dirà al riguardo?