Record choc a Vite al Limite! Dimagrisce più di 100 kg, ma sapete com’era prima della sua partecipazione? Incredibile: è pazzesco!

Fate attenzione: vi stiamo per raccontare una storia pazzesca! E, soprattutto, vi stiamo per mostrare una trasformazione davvero pazzesca. E che ha segnato un vero e proprio record choc. Pensate, la paziente del dottor Nowzaradan, grazie al suo percorso e programma, è riuscita a dimagrire più di 100 kg. E a sfoggiare una forma pazzesca!

Leggi anche –> Durante Vite al Limite è successo l’impensabile: pesava più di 300 kg a soli 23 anni, colpo di scena choc

Sono tantissime le persone che, in tutte queste nove edizioni di Vite al Limite, hanno deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. E sono davvero tantissime le persone che, seppure dimagrite, non sono riuscite a portare a termine un percorso ad hoc. La protagonista di questo nostro articolo, invece, è del tutto esemplare! A fine suo percorso, infatti, è riuscita a dimagrire più di 100 kg, segnando un record incredibile. Ma non solo. Dando uno sguardo al suo canale Facebook, abbiamo anche appreso che, una volta spenti i riflettori, la donna di Covington ha continuato a dimagrire, tanto da sfoggiare oggi una forma fisica pazzesca. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite mostra con orgoglio la sua ritrovata forma fisica, prima era irriconoscibile: impressionante

Vite al Limite, batte ogni record e sfoggia una forma fisica da urlo: com’era prima? Da non crederci!

Terminato il suo percorso a Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan ha segnato un record davvero choc. Dopo un anno all’interno della clinica di Houston, infatti, la donna di Covington è riuscita a dimagrire ben 111 kg. Stiamo parlando proprio di lei: Tamy Lyn Murrell.

Leggi anche –> Cambiamento choc a Vite al Limite, dimagrisce ben 123! Oggi si mostra così, ma vederla com’era prima vi lascerà senza fiato

A condizionato fortemente il suo peso alla sola età di 45 anni, purtroppo, è stata una storia alle spalle piuttosto difficile. Reduce dalla morte del padre e dalla chiusura di sua madre all’interno di una clinica, Tamy aveva sfogato tutto il suo dolore nel cibo. Arrivando a raggiungere un peso di ben 268 kg. Grazie all’impegno e alla sua incredibile costanza, però, la Murrell è riuscita a ritornare in forma. Ed, ad oggi, sfoggia una forma fisica davvero da urlo. Curiosi di sapere com’era prima?

Incredibile, ma vero: Tamy prima di Vite al Limite era proprio così. Complimenti!