Ha debuttato sul grande schermo italiano al fianco di Leonardo Pieraccioni nel 2003, ma che fine ha fatto oggi? Scopriamo insieme com’è la sua vita.

Leonardo Pieraccioni, lo sappiamo benissimo, è uno dei più grandi attori e registi italiani. Compiuto il debutto sui canali Rai nel 1988, il simpaticissimo fiorentino ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno.

Leggi anche –> È stato il protagonista di un’amatissima serie televisiva dei primi anni 2000, lo ricordate? Eccolo oggi

Nel corso della sua lunga ed immensa carriera, Leonardo Pieraccioni ha recitato e diretto tantissimi film. Come dimenticare, ad esempio, ‘Il Ciclone’, ‘Fuochi d’artificio’ e tanti altri ancora. In tutti questi film, ovviamente, si sono alternati tantissimi personaggi. Ebbene. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci della protagonista di questo nostro articolo. Esordita sul grande schermo proprio nel 2003 nell’indimenticabile pellicola ‘Il paradiso all’improvviso’, la giovanissima attrice ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin da subito. È proprio per questo motivo che ad oggi, a distanza di 18 anni dal suo esordio in Italia, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. E che cosa fa. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> È l’indimenticabile Gina in ‘Parenti Serpenti’: che cosa fa oggi e com’è cambiata

Ha debuttato con Leonardo Pieraccioni nel 2003, la ricordate? Che fine ha fatto oggi

“Amaranta, mi chiamo Amaranta”, sono proprio queste le esatte parole con cui il personaggio si presenta a Leonardo Pieraccioni nella pellicola ‘Il paradiso all’improvviso’. Vi ricordate di lei? Presente per la prima volta nel film del famosissimo attore toscano del 2003, la giovanissima attrice ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno.

Leggi anche –> La sua bellezza non passò inosservata in casa: sono trascorsi 10 anni dal suo GF, ma che cosa fa oggi?

A distanza di anni dal suo esordio in Italia, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi la bella Amaranta e come sia cambiata la sua vita dopo il successo riscontrato. Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare la bellissima Angie Cepeda su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, oltre ad essere sempre bellissima, la giovane colombiana continua a svolgere la professione di attrice. E non solo. Nel 2021, da quanto si legge, ha doppiato il film ‘Encanto’. Davvero incredibile, vero?

Vi piacerebbe poterle rivedere?