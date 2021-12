Cosa fanno nella vita i figli di Carlo Verdone: un retroscena che conoscono in pochi

Vi siete mai chiesti che cosa fanno nella vita i figli di Carlo Verdone? Spunta fuori un retroscena che conoscono in pochi: i dettagli.

Tutti conoscono ed adorano Carlo Verdone, ma davvero in pochissimi hanno mai visto i suoi figli e sono a conoscenza di questo retroscena sul loro conto.

Attore amatissimo e protagonista indiscusso di tantissimi film di successo, Carlo Verdone è tra i volti più apprezzati del cinema italiano. Nato a Roma il 17 Novembre del 1950, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come cabarettista. È proprio a teatro, infatti, che non soltanto inizia a muovere i primi passi, ma viene notato dal regista Enzo Trapani, che nel 1977 lo fa debuttare nel programma ‘No stop’. Da quel momento, la carriera del buon Verdone prende letteralmente il volo. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Ad esempio, sappiamo benissimo che l’attore romano ha vissuto una grande storia d’amore con Gianna Scarpelli, ma cosa sappiamo sui suoi figli? Voi li avete mai visti? E, soprattutto, siete curiosi di sapere di che cosa si occupano? C’è un retroscena in merito che non tutti conoscono: scopriamo insieme di che cosa parliamo!

Non tutti conoscono questo retroscena sui figli di Carlo Verdone

Nella sua vita, Carlo Verdone ha avuto un grande amore: Gianni Scarpelli, sua ex moglie e madre dei suoi due splendidi figli. A proposito di loro, chi sono? E, soprattutto, di che cosa si occupano? Procediamo con ordine!

La primogenita di Carlo Verdone si chiama Giulia ed è nata nel 1986. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia scelto di perseguire la stessa carriera del padre. Seppure abbia partecipato attivamente ad alcuni film di un certo successo, la giovanissima donna sembrerebbe sia una segretaria di edizione e assistente di produzione. Suo fratello, invece, si chiama Paolo. E, a quanto pare, sembrerebbe abbia scelto la carriera diplomatica. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Forse non tutti conoscono questo retroscena: entrambi hanno recitato in alcuni film del loro padre. Giulia, infatti, ha preso parte ne ‘Al lupo al lupo’ e ‘Viaggi di nozze’. Il secondogenito dell’attore, invece, ha partecipato ‘Io, loro e Lara’ e ‘Grande grosso e Verdone’.

Diteci la verità: lo sapevate?