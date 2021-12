Maluma è il suo nome d’arte, ma sapete perché lo ha scelto? Come si chiama in realtà il famoso cantante

E’ una delle star latine più conosciute, ma pochi sanno qual è il vero nome di Maluma e perché ha scelto questo pseudonimo.

Nato a Medellin il 28 gennaio del 1994, Maluma è un’artista di fama internazionale: a soli 27 anni, ha già raggiunto traguardi importantissimi in campo musicale come la vittoria, nel 2012, di un Latin Grammy Award su nove nomination come “Best New Artist”.

Con 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha collaborato con star del calibro di Ricky Martin e Shakira e i suoi brani diventano immancabilmente hit di grande successo. Dal punto di vista sentimentale, per lui pare sia in atto una rinascita: da poco ha pubblicamente annunciato il suo fidanzamento con una nuova fiamma dopo la fine della storia con la modella Natalia Barrulich.

Pochissimi sanno che il nome di Maluma all’anagrafe è Juan Luis Londoño Arias: i suoi genitori sono Marlli Arias e Luis Londoño ed ha una sorella più grande, Manuela, laureata in psicologia e filosofia.

La musica non è stata la sua unica passione: da piccolo ha giocato a calcio per ben otto anni ed ha militato nelle squadre Atlético Nacional e Equidad Club Deportivo. Non solo: l’amatissimo musicista colombiano ha praticato anche pallavolo, ping pong e scacchi.

Maluma, sapete perché si chiama così?

Solo a 15 anni Maluma scopre l’amore per la musica: aveva scritto con un parente una canzone intitolata No quiero e l’anno successivo suo zio Juan gli regalò per il compleanno la possibilità di registrare una canzone in uno studio.

Dapprima, il papà non vedeva di buon occhio la nuova strada intrapresa dal figlio: secondo lui aveva già dedicato troppo tempo alla carriera di calciatore per mollare tutto a favore della musica. Maluma però si mostrò fermo nella sua decisione e a 16 anni cominciò a studiare canto.

Diventato ormai una celebrità col nome d’arte di Maluma, viene spontaneo chiedersi perché abbia scelto proprio questo pseudonimo: si tratta dell’insieme delle prime due lettere dei nomi di sua madre Marlli, suo padre Luis e sua sorella Manuela a cui è profondamente legato.

E voi conoscevate questi particolari sul bravissimo cantante di Felices los 4?