“Ci eravamo innamorati, ma non era il momento giusto”: sono ancora amici tutt’oggi

A Domenica In la clamorosa confessione dell’amatissima attrice a distanza di anni: lei e il suo collega si erano innamorati.

Spesso è il pubblico a fantasticare sulle possibili storie d’amore che potrebbero nascere nella vita reale tra attori che condividono il set di un film o di una serie tv. Qualche volta però, non si tratta per nulla di fantasie e le star del cinema e della tv che tanto amiamo diventano molto più che colleghi. Altre volte, invece, accade che nasca una una sorta di innamoramento che però non arriva mai a concretizzarsi: è quanto è successo a due attori italiani davvero molto amati.

Lei è Claudia Gerini, indimenticabile protagonista di due film di Carlo Verdone che hanno fatto la storia, Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond. Ebbene, nel 2019 a Domenica In la bravissima Claudia raccontò il suo legame con il collega confessando qualcosa che mai avremmo immaginato.

Sappiamo che Verdone sposò nel 1980 Gianna Scarpelli, madre dei suoi due figli Giulia e Paolo. I due si sono poi separati nel 1996 conservando comunque un buon rapporto. Anche con Claudia Gerini il regista romano ha una splendida amicizia, ma inizialmente tra loro sarebbe scattato qualcosa di più.

Ecco cosa ha rivelato l’attrice.

Claudia Gerini, confessione a sorpresa: “Ci siamo innamorati, ma…”

Ai microfoni di Mara Venier, Claudia rivelò come ebbe inizio la sua esperienza professionale con Carlo: “Mi era venuto a vedere in un piccolo teatro. Avevo fatto il provino per Perdiamoci di vista, lui era il mio idolo e all’università parlavamo con le battute dei suoi film. Abbiamo girato Viaggi di nozze e Iris Blond.

Due successi enormi, in cui i due attori hanno dimostrato una complicità davvero unica: “Eravamo andati talmente bene in Viaggi di nozze che il produttore Cecchi Gori ci volle di nuovo in coppia. Carlo mi chiese che cosa mi sarebbe piaciuto fare e io gli dissi che mi sarebbe piaciuto tanto cantare e così nacque la storia del film”.

Un feeling che ‘rischiò’ di diventare qualcosa di molto importante: “Ci eravamo in qualche modo innamorati, succede quando il rapporto artistico è così forte, non era il momento giusto, ma questo non ha minimamente intaccato la nostra amicizia e il nostro affetto. Carlo è sempre stato molto importante per me e il nostro è stato sicuramente un matrimonio artistico”.

Un retroscena davvero inedito per molti: voi lo avevate immaginato?