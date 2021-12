Come avere addominali scolpiti e un corpo invidiabile come l’ex velina di Shaila Gatta? Il trucco svelato: assolutamente da ripetere!

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Shaila Gatta! Ex ballerina di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, la splendida napoletana è uno dei volti della televisione italiana più amati.

Oltre che l’incredibile bellezza, Shaila ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano per la sua bravura e talento, ma anche per la spudorata simpatia. Quello che, però, non è assolutamente passato inosservato è il suo corpo! Muscoloso quanto basta, longilineo e tonico, l’ex velina di Striscia la notizia ha sempre sfoggiato una forma fisica da invidiare. Vi siete mai chiesti, però, come faccia? Ebbene. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, la splendida napoletana ha svelato il suo ‘trucco’ per avere degli addominali super scolpiti e un corpo invidiabile. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Procediamo con ordine!

Come avere addominali scolpiti e un fisico da urlo come l’ex velina Shaila? Il ‘trucco’ appena svelato

Sono davvero tantissimi i Vip che, in questi ultimi giorni, hanno voluto mostrare i loro allenamenti sui social. Non solo Elisabetta Gregoraci, che, ‘direttamente’ dal Kenya, non ha affatto rinunciato al suo costante workout, ma anche l’ex velina Shaila Gatta. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, la splendida napoletana non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico il ‘trucco’ per avere degli addominali scolpiti e un corpo invidiabile proprio come il suo!

Da quanto abbiamo carpito dalle sue Instagram Stories, sembrerebbe che Shaila Gatta, in questo ultimo periodo, si stia allenando in casa attraverso dei programmi specifici trovati sul web. Quello fatto alcune ore fa, infatti, è durato esattamente 40 minuti. E, da quanto abbiamo letto dalla dicitura, è consistito in diversi esercizi cardio per bruciare calorie. A partire, quindi, dal classico riscaldamento fino ad squat, salti in alto e stretching, l’allenamento dell’ex velina è stato davvero pazzesco. E, diciamoci la verità, il risultato si vede chiaramente.

Non perdetevi il prossimo allenamento di Shaila, non ve ne pentirete affatto!