Ha 73 anni ed è appena convolato a nozze: è il padre di un famoso ed amato calciatore, l’avete riconosciuto? La somiglianza è incredibile!

Alla fine è proprio vero: l’amore non ha età! E, sia chiaro, non siamo gli unici a dirlo, ma a confermarcelo il padre di questo famoso calciatore che è convolato a nozze all’età di 73 anni. A renderlo noto, è stato proprio l’amatissimo volto sul suo canale Instagram.

Attivissimo e seguitissimo sui social, il famoso calciatore non ha perso occasione di poter condividere con il suo amatissimo pubblico una notizia davvero fantastica: suo padre si è sposato! Avete letto proprio bene, si! All’età di ben 73 anni, l’uomo ha deciso di unirsi in matrimonio con la sua amata. Un evento davvero pazzesco, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, difficilmente dimenticherà. Perché? La motivazione è semplicissima: al matrimonio vi era presente anche suo figlio. In questi scatti condivisi sui social, infatti, padre e figli sono ritratti insieme sorridenti e felici. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete riusciti a riconoscerlo? Come dicevamo, lui è il padre di un famoso calciatore, ma chi è esattamente? Fate attenzione alla foto: la somiglianza è davvero impressionante.

È il padre del famoso calciatore ed è appena convolato a nozze, sapete dirci di chi parliamo?

“Orgoglioso per essere qui con mio padre proprio come lui c’è sempre stato per me”, sono queste le esatte parole che il famoso calciatore ha scritto a corredo di questi scatti che lo ritraggono insieme a suo padre nel giorno del suo matrimonio. “Celebrando le nozze di mio padre e di Hilary”, ha continuato a scrivere. Un evento fantastico, quindi, e un’emozione davvero incredibile e che, soprattutto, verrà difficilmente dimenticata. Quello che, però, adesso vi chiediamo: siete riusciti a riconoscere il padre del famoso calciatore?

Nel giorno delle sue nozze, l’uomo non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare con sua moglie e con suo figlio. A tal proposito, voi l’avete riconosciuto? Se guardate con attenzione la foto riproposta in alto, non faticherete affatto a riconoscerne la somiglianza. Bando alle ciance, stiamo parlando proprio di…

Avete visto proprio bene, si! Si tratta di David Beckam e suo padre! Diteci la verità: l’avevate riconosciuto?