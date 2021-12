Chi è Giorgia Venturini: età, laurea e dove l’abbiamo vista in tv; ha partecipato ad un famoso reality show.

È una famosa showgirl e conduttrice, ma non tutti sanno che Giorgia Venturini ha iniziato la sua carriera come igienista dentale. Dopo il Liceo Liguistico, ha studiato all’Università a Firenze ed è qui che si è laureata, diventando igienista dentale. Poco dopo, però, si è tuffata nel mondo delle pubbliche relazioni, fino ad approdare in tv. Ricordate in quale famoso reality show l’abbiamo vista?

Era il 2019 quando ha partecipato alla trasmissione come concorrente, per poi proseguire la carriera in tv come showgirl e conduttrice. Scopriamo tutti i dettagli su Giorgia.

Giorgia Venturini, ricordate in quale reality l’abbiamo vista?

Nata il 15 agosto del 1983 a Novafletria, in provincia di Rimini, Giorgia Venturini è un volto amatissimo del nostro piccolo schermo. Attualmente al timone di X Style, trasmissione di Canale 5 dedicata alla moda e alle ultime tendenze, oltre ad essere conduttrice Giorgia è anche igienista dentale e giornalista pubblicista. In televisione l’abbiamo vista a Tiki Taka e soprattutto nell’edizione del 2019 de L’Isola dei Famosi. Giorgia è diventata concorrente ufficiale del reality passando prima per “Saranno Isolani”, dove ha battuto il resto degli aspiranti naufraghi. È stata eliminata alla sesta puntata, quando ha scelto di tornare a casa e non fermarsi nell’altra isola.

Anche su Instagram la Venturini è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta ben 186 mila followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate, cosa aspettate a seguirla?

E per i fan della showgirl c’è una meravigliosa notizia: Giorgia Venturini sarà concorrente della terza puntata di Caduta libera Campionissimi, in onda questa sera 30 dicembre su Canale 5. Con lei un altro concorrente vip, Francesco Vecchi, e ovviamente altri otto super campioni. Ad arricchire la serata tre super ospiti: Cristina D’Avena, Alex Britti e l’imitatore Claudio Lauretta, di recente apparso a Tale e Quale Show. Chi vincerà la sfida e diventerà il terzo campione che conquisterà la finalissima?