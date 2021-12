GF Vip, “Pensavi arrivassi fino a Marzo?”: il concorrente confessa che andrà via a Gennaio, colpo di scena nella casa più spiata della tv.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip 6. Come per la passata edizione, anche quest’anno i concorrenti stanno trascorrendo insieme le vacanze di Natale, essendo stata posticipata la data della finale: il reality terminerà il 14 marzo! La maggior parte dei vip ha scelto di restare in casa e continuare il percorso, fatta eccezione per Aldo Montano e Francesca Cipriani. A quanto pare, però, c’è qualcun altro pronto ad uscire.

Nelle scorse ore, uno dei concorrenti ha lasciato intendere che a gennaio lascerà la casa, rivelando anche le due possibili date: il 14 o il 17 gennaio. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, il concorrente fa capire che andrà via a Gennaio: “O il 14 o il 17”, colpo di scena

Chi vincerà il GF Vip 6? È davvero difficile fare previsioni: di personaggi forti in questa sesta edizione ce ne sono tantissimi. C’è chi, però, non sa se arriverà fino in fondo. Si tratta di Manuel Bortuzzo, che, chiacchierando a tavola con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, ha dichiarato di essere pronto ad uscire a gennaio.

Le concorrenti parlavano di come un po’ tutti fossero “scarichi” e hanno coinvolto Manuel nel discorso. È a questo punto che il 21 enne ha rivelato che uscirà dalla casa o venerdì 14 gennaio o lunedì 17. “Pensavi arrivassi fino a Marzo?”, esclama Manuel, che sembra davvero sicuro della sua decisione.

Ricordiamo che anche prima di Natale Manuel era intenzionato ad uscire, per poi cambiare idea nel corso dei giorni. Questo soprattutto grazie all’amore di Lulù, diventata ormai sua grande complice e spalla nella casa, soprattutto dopo l’uscita di Aldo. Manuel rivedrà la sua decisione ancora una volta? Noi ce lo auguriamo. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv. Chi sono i vostri concorrenti preferiti?