Gf Vip, la rivelazione di Soleil: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”

GF Vip, Soleil parlando con Nathalie Caldonazzo fa una rivelazione sulla sua vita sentimentale: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”.

Il Grande Fratello Vip sta conquistando i telespettatori che seguono la diretta, su mediaset extra, ma anche la puntata. Anzi, gli ascolti a quanto pare sono molto alti, tanto che poi è stato deciso di non fermare il reality, ma di continuarlo fino a marzo. La finale dovrebbe tenersi il 14 di marzo.

Sicuramente, una delle concorrenti che dall’inizio è stata al centro dell’attenzione, è Soleil Sorge. La giovane aveva stretto un legame molto forte con Alex Belli, poi uscito dal reality, perchè squalificato. Ricordiamo che, sua moglie era intervenuta con l’intenzione di voler chiudere, dopo quello che era successo anche nel pomeriggio, (Soleil e Alex si sono baciati appassionatamente). Ma il concorrente si è avvicinato alla donna e così è stato espulso. Ora Soleil sembra essere il perno della casa, e l’assenza dell’attore, non sembra aver tolto le luci dei riflettori su di lei. Qualche giorno fa, proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, parlando con Nathalie Caldonazzo, ha fatto una confessione inedita.

GF Vip, Soleil spiazza: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”

Soleil Sorge è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip ed è anche una delle protagoniste. Dall’inizio del reality, è al centro dell’attenzione. Prima, si è parlato del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due, in passato, si sono frequentati. Poco dopo, ha iniziato a muovere il gossip, il suo rapporto con Alex Belli.

Tra i due sembrava essere nato un legame molto forte, che andava oltre l’amicizia. Loro hanno parlato più volte di chimica artistica. Ora, Alex Belli non è più un concorrente del Gf Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è sempre al centro dell’attenzione, e negli ultimi giorni, parlando con Nathalie, ha raccontato un ‘particolare’ della sua vita privata.

Ha detto che con Alex, non avrebbe ceduto ad un amore, anche se è apparso il tutto in modo diverso e con lui è sempre stata un’amicizia umana. Soleil ha detto che è sempre stata lei a cercare di tutelare il suo matrimonio: “Ma se lui fosse stato single e io non avessi avuto un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata un’altra attrazione“. Ma parlando ha anche confessato molto altro: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico stava nascendo qualcosa, e io mi stavo innamorando. Io mi sono innamorata di entrambi, uno mi completava in una cosa e uno nell’altra. Per sette mesi è andata avanti con entrambi, poi ho detto devo decidere. Uno lo sapeva e l’altro no, poi alla fine ho scelto e siamo stati insieme“, ha raccontato apertamente Soleil.