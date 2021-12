Rocco Hunt ha vinto nella sezione ‘Nuove Proposte’ al Festival di Sanremo 2014: ricordate con quale brano? E’ stato un successo

Rocco Hunt ha vinto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014: ricordate con quale brano?

Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, ha raggiunto in questi anni, con la sua musica, il successo. L’artista ha vinto tanti dischi di platino con i suoi due ultimi singoli, “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso“. Ha collaborato in entrambi i brani con Ana Mena, cantante di origini spagnole, oggi famosissima anche in Italia.

Da qualche mese, ha pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con i Boomdabash, “Fantastica“. Questo brano ha anticipato la pubblicazione del suo quinto album Rivoluzione, avvenuta il 5 novembre. Ma non solo con Ana Mena e i Boomdabash, il rapper ha collaborato con tanti artisti, da Clementino, Gigi D’Alessio, Neffa, J-AX, Achille Lauro, Annalisa. Ricordate, quando, nel 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo? Ha vinto la sezione ‘Nuove proposte’, con un brano che è poi diventato un successo.

Rocco Hunt vincitore nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014: il brano portato fu un successo

Amatissimo artista, Rocco Hunt ha raggiunto la cima delle classifiche musicali con i suoi brani, alcuni diventati un vero e proprio tormentone. Il 2021 è stato un anno ricco per il cantante. Ha collaborato con Ana Mena, e insieme hanno dato vita al brano Un bacio all’improvviso, uscito a giugno. Ricordiamo che, già in passato, ha collaborato con la cantante di origini spagnole.

Nel settembre del 2021 è uscito il singolo Fantastica, in collaborazione con i Boomdabash, che ha anticipato la pubblicazione del suo quinto album Rivoluzione, avvenuta il 5 novembre. Ha anche partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo. La prima volta, il cantante ha vinto la categoria ‘Nuove Proposte’, con un brano che ha conquistato l’amore del pubblico. Ricordate quale?

Ha portato sul palco dell’Ariston il brano E’ nu juorno buono, riscontrando l’apprezzamento degli ascoltatori. La sua seconda partecipazione, risale al 2015, nella sezione Campioni. Alla 66esima edizione si è classificato al nono posto. Possiamo dire che, Rocco Hunt è uno dei cantanti più in voga del momento.