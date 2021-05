Rocco Hunt, l’avete mai visto a 17 anni? Sui social, è spuntato un vero e proprio scatto inedito: com’è cambiato nel corso degli anni.

Era esattamente l’anno 2014 quando Rocco Hunt, davvero giovanissima, vinceva la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo di quell’anno. Da quel momento, sono passati esattamente sette anni, eppure il giovanissimo rapper continua ad essere una presenza fissa sulla scena musicale italiana. Recentemente in tutte le radio con il suo tormentone “A un passo dalla luna”, il cantante campano è riuscito a costruirsi una carriera davvero memorabile. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ad esempio, se vi chiedessimo se avete mai visto Rocco Hunt da piccolo, ci sapreste dare una risposta?

Leggi anche –> Rocco Hunt, sorprendente annuncio: l’ha appena svelato, che fantastica notizia!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, qualche giorno fa, Rocco Hunt non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto di sé di quanto aveva soltanto 17 anni. Uno scatto del passato, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiato nel corso degli anni? Scopriamolo!

Rocco Hunt a 17 anni, avete visto com’è cambiato?

Con un profilo Instagram che conta poco meno di un milione e mezzo di followers, Rocco Hunt entra di diritto tra le vere e proprie stelle del famoso social. Oltre a decantare di un successo davvero clamoroso per le sue canzoni e la sua incredibile voce, il giovanissimo rapper vanta di un seguito incredibile anche su Instagram. È proprio qui che, spesso e volentieri, il campano si diletta a condividere foto appartenenti alla sua vita ed, ovviamente, alla sua famiglia. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, ha condiviso una foto di sé di quando aveva soltanto 17 anni.

Leggi anche –> Rocco Hunt, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai

Sete curiosi di vedere com’era rocco Hunt a 17 anni? Ma, soprattutto, siete curiosi di vedere com’è cambiato in tutti questi anni il giovanissimo rapper? Scopriamolo insieme.

Eccolo qui, Rocco Hunt a 17 anni. È davvero piccolissimo in questa foto, avete pienamente ragione. Eppure si vede chiaramente: non è affatto cambiato in tutti questi anni. Certo, adesso è un uomo, marito e padre. Per il resto, però, Rocco non è affatto cambiato. Siete d’accordo?