Grazie a Vite al Limite è riuscita a riappropriarsi del suo corpo: vederla com’era prima del programma vi lascerà sotto choc, impressionante.

Sono davvero tantissime le persone che, dopo la partecipazione a Vite al Limite, riescono a ritornare in forma. E a riappropriarsi del proprio corpo. Tra queste, il pubblico non può fare a meno di ricordarsi la storia della protagonista di questo nostro articolo.

Sin dalla sua prima apparizione nel corso della quarta stagione di Vite al Limite, la donna è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti. Con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg e con delle condizioni di vita piuttosto riprovevoli, la paziente del dottor Nowzaradan sentiva l’esigenza di sentirsi donna. E di riprendere in mano la sua vita. A causa dei chili di troppo, infatti, la trentanovenne di San Bernadino era costretta non solo a vivere completamente bloccata a letto, ma anche ad essere accudita dal suo compagno. Una situazione del tutto inaccettabile, soprattutto per una donna. E che, quindi, l’ha spinta a chiedere aiuto. Il suo percorso è stato scioccante. Da un massimo di 291 kg, la paziente è riuscita a pesare 155 kg, sconvolgendo tutti. Siete curiosi di sapere com’era prima? Ci pensiamo immediatamente.

Dopo Vite al Limite si riappropria del suo corpo: com’era prima? Resterete sotto choc

Senza alcun dubbio, vi ricorderete la sua storia. Raccontata a Vite al Limite nel corso della quarta stagione, la paziente del dottor Nowzaradan aveva alle spalle una vita piuttosto particolare. Ed una disperata voglia di ritornare in forma. Dando uno sguardo approfondito sul suo canale Facebook, abbiamo scoperto che, dopo il programma, la donna si è riappropriata del suo corpo. Seppure la foto riproposta in alto risalga al 2019, possiamo confermare che i risultati ottenuti in clinica sono stati davvero sbalorditivi.

Siete curiosi, però, di sapere com’era Lupe Samano prima di Vite al Limite? Quando il suo percorso è ultimato, la trentanovenne è riuscita a pesare 155 kg. Prima, però, com’era? Eccola qui:

Siete rimasti anche voi sotto choc, vero? Come darvi torto! Dai suoi quasi 300 kg, Lupe si è impegnata a ritornare in forma. E ci è riuscita alla grande. Ci auguriamo che oggi goda di una forma fisica ancora più incredibile.