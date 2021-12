Mai visto nulla di simile in tutta la storia di Vite al Limite: oggi è davvero irriconoscibile, le immagini vi lasceranno senza parole.

Nel corso di questi mesi vi abbiamo raccontato tantissime storie di Vite al Limite. Tra queste, però, ce n’è una che ha maggiormente catturato l’attenzione dei suoi telespettatori. E che, ancora oggi, continua ad essere viva nella mente del pubblico. Perché? Il motivo è piuttosto semplice: non si era mai visto nulla di simile prima d’ora.

Quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite, il simpaticissimo paziente del dottor Nowzaradan aveva un peso che raggiungeva i 278 kg. Insieme a suo fratello, il trentacinquenne di Haltom City sentiva l’esigenza di dover ritornare in forma. E di riprendere in mano le redini della propria vita. A causa del suo peso eccessivo, infatti, non riusciva a svolgere una vita affatto normale. Ed è proprio questo, quindi, l’ha spinto a chiedere aiuto. Ad oggi, il paziente risulta essere ai nostri occhi davvero irriconoscibile. Abbiamo spulciato il suo canale Instagram. Ed abbiamo rintracciato alcuni scatti davvero clamorosi! Non soltanto, grazie al programma di TLC, è riuscito a segnare un record incredibile, ma oggi si mostra letteralmente diverso.

Vite al Limite, mai visto nulla di simile: avete visto com’è oggi? Irriconoscibile, eccolo qui

Protagonisti indiscussi dell’ottava stagione di Vite al Limite, i due fratelli Hambrick hanno saputo catturare l’attenzione dei telespettatori del programma per la loro incredibile storia. I due, da quanto si legge dal web, non soltanto hanno dovuto fare i conti con un patrigno piuttosto violento nei loro confronti, ma soprattutto uno di loro è caduto in depressione dopo che il suo coming out non ha provocato la reazione aspettata da parte di sua madre.

Stiamo parlando proprio di lui: Lonnie Hambrick! Il giovane di Haltom City è entrato a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan con un peso di circa 278 kg. E, in men che non si dica, è riuscito a pesare ben 167 kg. A quanto pare, però, sembrerebbe che il giovane abbia continuato a rispettare la dieta anche una volta spenti i riflettori. Ed ad oggi si mostra davvero irriconoscibile. Eccolo qui:

Insomma, non si era mai visto nulla di simile prima d’ora! Non sappiamo quanto sia arrivato a pesare, sia chiaro! Una cosa è certa: la trasformazione è davvero clamorosa!