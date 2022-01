Il famoso conduttore televisivo positivo al Covid-19 insieme alla moglie: triste annuncio

Il famoso conduttore televisivo è risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie: il triste annuncio è stato pubblicato sui social

La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il presentatore si trovava in vacanza insieme alla moglie quando è giunta la cattiva notizia. Entrambi positivi e lei è anche incinta. Ore di preoccupazione per la coppia, che adesso dovranno trascorrere capodanno in quarantena.

Famoso conduttore televisivo positivo al Covid-19: l’annuncio

Il noto conduttore televisivo, nonché cuoco apprezzatissimo e amato dal pubblico italiano, nelle ultime ore ha spiazzato i suoi fan con un triste annuncio pubblicato sui suoi canali social. Nessuno si sarebbe aspettato queste dichiarazioni. Le sue parole, infatti, hanno letteralmente lasciato di stucco i suoi seguaci.

Egli ha dichiarato di essere risultato positivo insieme alla moglie. Lei, tra l’altro, è anche incinta. Un annuncio spiazzante, nessuno dei suoi seguaci se lo sarebbe mai aspettato. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Roberto Valbuzzi, famoso chef e conduttore del programma televisivo “Cortesie per gli ospiti“, ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie Eleonora. I due stavano trascorrendo le festività natalizie, quando hanno fatto questa amara scoperta. Nella loro famiglia fortunatamente la figlia Alisa è risultata negativa, ma adesso cresce l’apprensione per il figlio che la moglie di Valbuzzi porta in grembo.

Attraverso una stories pubblicata su Instagram, la coppia aveva annunciato di essere tornata a casa poiché avevano avuto la notizia della positività di un loro parente. Si sono dunque sottoposti al tampone e inizialmente solo Eleonora è risultata contagiata dal Covid-19, poi in seguito l’ha scoperto anche Roberto grazie al tampone molecolare.

I due sono apparsi tranquilli anche perchè hanno sviluppato sintomi lievi, solo un leggero mal di gola e affaticamento nel respirare. La preoccupazione maggiore è per il fatto che Eleonora è incinta. L’annuncio della gravidanza è stato dato a fine novembre. Sui social entrambi hanno ribadito di voler restare “positivi…in tutti i sensi”. Ci auguriamo ovviamente che tutto possa volgere al meglio.