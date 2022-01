Serena Rossi, perchè non si è sposata: spunta un retroscena ‘a sorpresa’

Perchè Serena Rossi non si è mai sposata? Spunta un retroscena ‘a sorpresa’ sulla sua vita privata: ecco di che cosa si tratta

Attrice famosissima, desiderio segreto di moltissimi uomini, ma il suo cuore batte solo per Davide Devenuto. I due attori, però, non si sono mai sposati: sapete per quale motivo? Se siete curiosi di conoscerlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

LEGGI ANCHE: La casa di Serena Rossi vi incanterà: uno stile unico e molto particolare, lo noterete subito

Perchè Serena Rossi non si è sposata con Davide Devenuto?

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto 1985, ha 36 anni ed è una famosa attrice, cantante e conduttrice televisiva. Ha all’attivo anche alcuni ruoli da doppiatrice.

Dopo l’esordio teatrale in “C’era una volta…Scugnizzi”. La Rossi è divenuta nota al grande pubblico grazie alla soap opera “Un posto al sole“, in cui interpreta il ruolo di Carmen.

LEGGI ANCHE: Serena Rossi, retroscena completamente inaspettato: ‘scartata’ ai provini di un’amata serie

Parallelamente alla carriera da attrice ha portato avanti anche la carriera discografica, affiancandola spesso a prove attoriali come in “Un posto al sole” o “Io sono Mia”.

Nel 2017 ha debuttato come conduttrice televisiva nel programma “Detto fatto“, continuando a vestire tali panni anche negli anni successivi.

Riguardo alla sua vita privata, Serena è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di “Un posto al sole”. I due stanno insieme dal 2008, hanno avuto un figlio nel 2016, ma non si sono mai sposati. Dietro questa scelta ovviamente si cela un motivo.

LEGGI ANCHE: Serena Rossi, l’annuncio spiazza tutti: notizia incredibile, ‘caos’ social

Interrogato sul perchè non volesse sposare la compagna, Davide Devenuto ha dichiarato a Fanpage.it: “Alla mia età (48 anni, ndr), vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: ‘Andiamo in comune, ci sposiamo in ‘formazione ridotta’ e torniamo a casa’. Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti. Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese”. Chissà se presto arriverà almeno il matrimonio in comune. I fan attendono questo momento con ansia e trepidazione.