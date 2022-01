Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 3 Gennaio: finalmente assisteremo al nuovo ingresso, ma non solo! Tutti i dettagli.

È appena iniziato un nuovo anno ed Alfonso Signorini non può assolutamente fare a meno di tenere compagnia il suo amatissimo pubblico con una nuova puntata del GF Vip. A partire dalle ore 21:45 di questa sera, Lunedì 3 Gennaio, il conduttore sarà in diretta televisiva da Cinecittà. E condurrà una nuova ed imperdibile puntata.

Sono trascorsi esattamente 7 giorni da quando Alfonso Signorini si è collegato con i Vipponi per l’ultima volta del 2021 ed ha augurato loro un inizio d’anno piuttosto scoppiettante. Detto, fatto! La notte del 31 Dicembre è stata davvero indimenticabile per i concorrenti del GF vip. E, senza alcun dubbio, ciascuno di loro ne potrà parlare in diretta tra qualche ora. Perché sì, nonostante non siano ancora uscite anticipazioni ufficiali di questa nuova puntata, siamo certi che sarà davvero imperdibile. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli? Vi accontentiamo!

GF Vip, le anticipazioni della puntata del 3 Gennaio: cosa accadrà stasera?

Così come da diverse settimane a questa parte, stasera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. E, come al solito, sarà più che imperdibile. Siete pronti a scoprire cosa accadrà tra qualche ora? E, soprattutto, quali sono le sue anticipazioni?

Per la puntata del GF Vip di Lunedì 3 Gennaio, come annunciato anche da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta, farà il suo ingresso un nuovo concorrente. Direttamente dall’India, il buon Kabir Bedi è pronti ad unirsi ai Vipponi. Come verrà accolto da tutti gli altri? Sicuramente bene, ne siamo certi! Ma non solo. In questi sette giorni, c’è da ammettere, che è accaduto davvero di tutto. È proprio per questo motivo che il padrone di casa non potrà fare a meno di discuterne insieme a loro. Come dicevamo precedentemente, la notte di Capodanno è stata piuttosto ‘bollente’ per alcuni Vip. In primis, Sophie ed Alessandro si sono baciati. Ed abbiamo visto, però, che, subito dopo il bacio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un ballo piuttosto intenso con Soleil. Ma non solo. Anche Gianmaria e Federica si sono dati un bacio sotto il vischio, ma l’ex professoressa de L’eredità ha rivelato di avere qualcuno fuori. Insomma, ce ne sono di cose da dire stasera. Infine, non possono mancare loro: gli scontri! E ce ne sono stati in questi giorni! Come potete vedere, quindi, anche questa sarà una puntata piena di cose e piuttosto ricca.

Noi non vediamo l’ora, voi?