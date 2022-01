Stiamo vedendo Barù al Gf Vip, ma com’era prima? Spunta una vecchia foto sui social del nuovo concorrente.

Il Grande Fratello Vip terminerà il 14 marzo, dopo che la permanenza in casa dei concorrenti è stata prolungata. Dopo il 13 dicembre, avevano la possibilità di decidere se restare o lasciare il gioco. Solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno abbandonato. Il campione olimpico ha preferito far ritorno dalla sua famiglia, mentre la Cipriani, ha spiegato di dover fare dei controlli per motivi di salute.

In casa, sono stati fatti entrare nuovi personaggi del mondo dello spettacolo e i nuovi concorrenti sembrano già aver mosso un po’ le acque. Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, è entrato da circa tre settimane e sembra già aver conquistato i telespettatori. Spesso, per la sua eloquenza, viene richiamato dagli autori del Gf Vip. Barù non sembra avere peli sulla lingua e nessun freno e spesso dice quello che pensa in quel momento. Lo stiamo conoscendo così al Gf Vip, ma com’era qualche anno fa? Vediamo questa vecchia foto del concorrente.

Com’era Barù prima di entrate al Gf Vip: spunta una vecchia foto del concorrente

Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, è uno dei concorrenti del Gf Vip. E’ entrato circa tre settimane fa nella casa e ha già creato non poco scompiglio. Sembra essersi ambientato abbastanza bene.

Spesso, viene richiamato dagli autori per le sue parole. Non ha peli sulla lingua e non ha freni e dice quello che pensa in un determinato momento, con una certa tranquillità. Lo abbiamo conosciuto così nella casa, ma com’era qualche anno fa? Sul suo canale instagram, abbiamo recuperato una vecchia foto.

La data risale al 2016, quindi, non molto lontano. Osservando questo scatto, non possiamo dire che ci siano stati grandi cambiamenti. A parte i minimi dettagli, come qualche capello più grigio adesso, com’è normale che sia, non sembra diverso. Sono passati comunque 5 anni e il tempo, aggiunge nuove rughe al volto di tutti. Per il resto, è sempre uguale, non trovate? A voi piace Barù come concorrente del Gf Vip?