In Grey’s Anatomy ha interpretato la dottoressa Erica Hahn: com’è oggi l’attrice, dopo l’uscita di scena del suo personaggio?

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Meredith è una giovane ragazza che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital.

Questa esperienza inizia insieme a un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con problemi. Nella seconda stagione, arriva un nuovo cardiochirurgo, dal Seattle Presbyterian hospital, Erica Hahn. Il medico verrà assunto da Webber, quando Burke scappa, dopo il mancato matrimonio con Cristina. Erica, nella quinta stagione, ha una storia con la dottoressa Callie Torres. Entrambe sono molto spaventate da questo interesse, ma non riescono a stare lontane. Questo personaggio è arrivato nella seconda e terza stagione, ma per pochi episodi, per tornare nella quarta e quinta, uscendo poi di scena. Sono passati più di 10 anni da quando abbiamo visto l’attrice in Grey’s Anatomy: avete visto com’è oggi?

In Grey’s Anatomy è stata la dottoressa Erica Hahn: dopo più di 10 anni l’attrice si mostra così

In Grey’s Anatomy abbiamo amato tanti personaggi e ancora oggi è così. La serie ha avuto un successo incredibile. Fin dalla prima stagione è stata travolta dall’amore dei telespettatori, che hanno seguito ogni episodio. Oggi, è arrivata alla diciottesima stagione.

Il personaggio di Meredith è stato al centro delle vicende del medical drama e il suo amore per Derek, ha fatto sognare tutti. La morte dell’uomo e quindi l’uscita di scena dell’attore, hanno lasciato non poca amarezza nei fan. Ma molti altri personaggi sono usciti di scena, come la dottoressa Erica Hahn. E’ un cardio-chirurgo, che viene assunto da Webber, quando Preston va via, dopo il mancato matrimonio con Cristina Yang. Nella quinta stagione ha una relazione con Callie. Ora, dall’ultima volta che abbiamo visto questo personaggio sono passati più di 10 anni: avete visto com’è oggi l’attrice?

Ecco una foto di Brooke Smith, attrice statunitense, nota particolarmente per il suo ruolo in Grey’s Anatomy. Negli anni è un po’ cambiata. L’abbiamo vista con un look diverso, oggi si mostra con una pettinatura molto più riccia e morbida e con uno stile tanto semplice: così, l’avreste riconosciuta?