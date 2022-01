Beautiful, anticipazioni americane: Brooke tradirà Ridge, non indovinereste mai con chi! Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

L’anno non è iniziato nel migliore dei modi per Brooke Logan! La protagonista di Beautiful commetterà un grave errore che potrà distruggere per sempre il suo matrimonio con Ridge Forrester. Si, perché Brooke si lascerà andare nuovamente alle emozioni, tradendo il marito!

La Logan, in realtà, cadrà nel tranello di una sua grande nemica, che la farà ubriacare proprio con l’intento di farle passare una notte con un altro uomo. Obiettivo raggiunto per lei! Ma chi è l’uomo misterioso a cui Brooke non saprà resistere? Non indovinereste mai! Se siete curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —->Beautiful Anticipazioni, torna e interrompe il matrimonio di Steffy: terribile colpo di scena

Beautiful, Brooke tradirà ancora una volta Ridge: la anticipazioni delle puntate americane sono sconvolgenti

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma ben presto esploderanno delle vere e proprie bombe! Si perché a Los Angeles torneranno dei grandissimi personaggi, pronti a scatenarsi e a fare qualsiasi cosa per raggiungere i propri scopi. Tra questi c’è anche Sheila Carter e sarà proprio lei a tendere la trappola a Brooke!

La donna sostituirà la bottiglia di champagne analcolico scelto da Brooke con la versione classica alcolica: la donna, in preda all’ebbrezza, si lascerà andare nelle braccia di… Deacon Sharpe! Proprio così, anche la vecchia fiamma di Brooke tornerà all’attacco e si ravvicinerà a Brooke e alla figlia che hanno avuto insieme, Hope. Ma cosa accadrà dopo la notte di passione?

Brooke farà di tutto per nascondere quanto accaduto, ma i due amanti non sanno che qualcuno di inaspettato ha visto tutto… Se la verità venisse fuori, come reagirà Ridge?

LEGGI ANCHE —->L’amatissimo attore di Beautiful nel cast di Avanti un altro: che bomba!

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della soap opera più amate e seguita al mondo. Se siete curiosi di sapere in anteprima cosa accadrà nelle puntate americane, continuate a seguirci!