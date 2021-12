GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di Barù? Impossibile non conoscerla, è una conduttrice famosissima

Entrato da pochissimi giorni al GF Vip 6, Barù è molto riservato sulla sua vita privata: indovinate chi è la sua famosa ex fidanzata!

Sebbene per il momento appaia piuttosto sulle sue, il suo arrivo regalerà sicuramente tante soddisfazioni ai telespettatori del GF Vip 6: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ovvero Barù ha uno charme ed una personalità molto interessanti, proprio come ci si aspetta dal nipote di un personaggio unico quale è Costantino della Gherardesca.

Il conduttore di Pechino Express è infatti lo zio del nuovo gieffino: i due parteciparono insieme nel 2012 al programma quando al timone c’era il Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Anche lui di origini nobili, Barù ha studiato in un collegio in Svizzera prima di trasferirsi, nel 1995, negli Stati Uniti con la madre e la sorella. Ha frequentato l’Università di San Diego laureandosi in storia nel 2004. Appassionato di sport, Gherardo è oggi un enologo ed un food influencer.

L’amore per il vino l’ha scoperto grazie ad un viaggio in Argentina realizzato nel 2006. In Patagonia ha lavorato per la casa produttrice del più rinomato vino argentino, la Bodega Noemia. Anche in Italia e in Australia continuato a lavorare nell’enologia.

Sulla sua vita sentimentale non si sa moltissimo, ma il blasonato concorrente del GF Vip 6 ha avuto in passato una fidanzata molto famosa in tv. Scopriamo di chi si tratta!

Non tutti sanno chi è l’ex fidanzata di Barù: non riuscirete a crederci, è proprio lei!

L’erede della nobile famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona è stato legato fino al 2013 con una presentatrice molto amata per la sua straordinaria simpatia.

Lei è Victoria Cabello, tra i volti televisivo di maggior successo: molto probabilmente, il primo incontro tra i due è avvenuto a Pechino Express e spesso sono stati beccati insieme dai paparazzi. Ciononostante, non hanno mai confermato pubblicamente di essere una coppia. Le ragioni della rottura non sono mai state rese note.

Vi piacerebbe vedere Barù e Victoria ancora come coppia?