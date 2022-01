Si sono presentati insieme a Vite al Limite: dopo anni sono ancora fidanzati? La storia di Lee e Rena, protagonisti della sesta edizione del programma.

Chi segue Vite a Limite sa che, a volte, a presentarsi dal dottor Nowzaradan sono coppie di pazienti. Possono essere fratelli, sorelle o anche fidanzati. Quest’ultimo è il caso di Lee Sutton e Rena Kiser, entrambi gravemente obesi, che si sono rivolti al programma per cambiare vita.

I due si sono conosciuti proprio in un centro bariatrico nel 2006, ma la loro situazione non è affatto migliorata. È per questo che si sono rivolti a Vite al Limite per un secondo tentativo: la loro storia è andata in onda nel gennaio del 2018, che fine hanno fatto oggi? Sono ancora insieme? Ecco cosa sappiamo.

Vite al Limite, Lee e Rena sono ancora fidanzati? Com’è la loro vita oggi

Lee e Rena sono i protagonisti della prima puntata della stagione numero 6 di Vite al Limite. Due fidanzati che, dopo un tentativo fallito nel 2006, decidono di riprovare a cambiare vita, affidandosi alle cure del dottor Now. Entrambi di Houston, pesavano 249 e 334 kg: grazie al percorso nella trasmissione, sono arrivati a perdere circa 130 kg ciascuno. Ma a distanza di quattro anni, i due sono ancora insieme?

Ebbene, la risposta è si! Sui social è possibile vedere che Lee e Rena continuano a vivere la loro storia con serenità ed anche in condizioni migliore, grazie al percorso iniziato a Vite al Limite.

La storia di Lee e Rena è stata raccontata anche nello spin off “Vite al Limite e poi”, che racconta come prosegue la vita di alcuni protagonisti di Vite al Limite: abbiamo scoperto che la coppia ha vissuto una crisi, Rena voleva lasciare Lee, ma quest’ultimo ha saputo riconquistarla e dopo una serie di tira e molla sembra che sia tornato il sereno.

E voi, avete seguito la storia di questa coppia? Un grande esempio di forza di volontà e di amore.