Choc a Vite al Limite: pesava più di 400 kg! Oggi è così, ma vederla com’era prima vi sconvolgerà

Choc a Vite al Limite, è entrata con un peso di più di 400 kg: oggi è così, ma vederla com’era prima vi sconvolgerà nel vero senso della parole.

Un peso del genere, c’è da ammetterlo, non ne avevamo mai parlato prima d’ora! Pensate, facciamo riferimento a più di 400 kg! Dei numeri piuttosto esorbitanti, non c’è che dire!

La storia che vi stiamo per raccontare è stata la prima ad essere stata mandata in onda nel corso della nona stagione di Vite al Limite. E che subito ha saputo riscuotere un’attenzione particolare da parte del pubblico italiano. La trentacinquenne del Colorado viveva una vita davvero impossibile da svolgere. E una storia alle spalle davvero choc. Ricordate quando vi abbiamo detto che dietro ad un peso eccessivo c’è sempre un passato facile? Ebbene. Purtroppo, anche la giovane paziente del dottor Nowzaradan aveva una motivazione piuttosto choc per i suoi chili di troppo. Di che cosa parliamo? Ebbene. Sul web, si legge che la trentacinquenne fosse pagata per ingrassare. Davvero incredibile, vero? Fortunatamente, seppure con ritardo, la donna ha capito di quanto fosse grave la situazione. Ed ha deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano. Oggi appare in gran forma, ma com’era prima?

A Vite al Limite con più di 400 kg: choc pazzesco, eccola come era prima

Pensavamo di averle viste e sentite di ogni genere, ma non è stato affatto così. La storia di Samatha Mason ha letteralmente sconvolto tutti. Vera e propria star di Tik Tok, la trentacinquenne del Colorado si sottoponeva spesso e volentieri a delle vere e proprie sfide. Era solita mangiare grossissime porzioni di cibo e questo, purtroppo, ha determinato un’unica conseguenza: più di 400 kg di peso!

Uno choc pazzesco, quindi, nella clinica di Vite al Limite. Anche perché non soltanto la Mason è stata la paziente più pesante di tutta la storia del programma, ma anche perché ha dato vita ad una trasformazione clamorosa. Terminato il suo percorso, infatti, è arrivata a pesare la metà di quello che pesava inizialmente. E, ad oggi, gode di una forma davvero pazzesca. Siete curiosi, però, di vedere com’era prima?

Insomma, davvero sconvolgente! Fortunatamente, Samantha si è resa conto di quello che è diventata. Ed ha evitato così l’irreparabile.