Tradimento shock a Beautiful: Brooke bacia un altro uomo, ma qualcuno ha visto tutto! Le anticipazioni americane dell’amatissima soap opera.

Appassionati di Beautiful, preparatevi a colpi di scena che vi lasceranno senza parole! Come sappiamo, tra gli episodi in Usa e la messa in onda in Italia passano diversi mesi, ma grazie alle anticipazioni provenienti dall’America possiamo scoprire in anteprima cosa accadrà. È in arrivo un altro brutto colpo per Ridge Forrester: Brooke lo tradirà ancora una volta!

Un tradimento sconvolgente, soprattutto per le modalità con cui è avvenuto. Ma non è tutto: i due amanti vorrebbero nascondere tutto, ma non sanno che qualcuno li ha visti insieme… Qualcuno di assolutamente insospettabile. Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda.

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke bacia un altro uomo, ma qualcuno scopre il tradimento

I tradimenti in Beautiful non mancano mai e in America ne è appena nato uno davvero sconvolgente. Si, perché Brooke Logan si lascerà andare tra le braccia di una sua ex fiamma, che tornerà a Los Angeles più carico che mai: si tratta di Deacon Sharpe, padre di Hope. Essendo Ridge assente per lavoro, Brooke si ritrova a brindare per il nuovo anno proprio con il suo ex. I due hanno ricordato i tempi andati e, dopo poco, si sono ritrovati a letto insieme, ma c’è lo zampino di Sheila Carter: la donna, sostituendo una bottiglia, ha lasciato che Brooke si ubriacasse e passasse del tempo con Deacon. Cosa accadrà ora?

Brooke non ha dubbi e vuole assolutamente nascondere quanto accaduto a Ridge, ma dovrà fare i conti con un grosso problema. Qualcuno, dalla finestra, ha visto tutto: si tratta del piccolo Douglas, che è uscito dal letto per prendere un giocattolo. Il piccolo, dalla sua posizione, non ha riconosciuto Deacon, ma ha visto la nonna baciare un uomo che indossava un cappello di Babbo Natale. Penserà che la nonna stesse baciando proprio Babbo Natale?

Non ci resta che attendere ulteriori news dall’America per scoprire cosa accadrà. Se non temete spoiler e volete essere aggiornati, continuate a seguirci.