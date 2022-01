Ha appena compiuto 18 anni, è la figlia di una famosa coppia dello spettacolo: la riconoscete?

È la figlia di una famosa coppia del mondo dello spettacolo ed ha appena compiuto 18 anni: chi di voi l’ha riconosciuta?

Per il suo diciottesimo compleanno, mamma e papà, che sono amatissimi dal pubblico italiano, le hanno fatto una dolce dedica pubblicata sui social. Lei si appresta ad entrare nel mondo dei grandi, anche se già da tempo dimostra di avere una certa maturità. Avete capito di chi stiamo parlando?

È la figlia di una famosa coppia dello spettacolo ed ha compiuto 18 anni

La ragazza nella foto ha appena compiuto diciotto anni ed è la figlia di una famosa coppia del mondo dello spettacolo. Di preciso, sua madre è un’attrice e conduttrice televisiva, mentre suo padre è un cantante. A guardare bene la foto si notano le somiglianze: personalmente ci sembra proprio la mamma quando esordì da giovane in televisione, ma ci sono anche alcuni tratti del papà.

E voi avete capito di chi stiamo parlando? Siamo sicuri che, se guardate bene la foto, riuscirete a capire chi sono i genitori di questa neo diciottenne. Nel caso non doveste riuscire a capire di chi si tratta, vi consigliamo di continuare a leggere l’articolo e scoprirete di chi stiamo parlando.

La ragazza nella foto è Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La loro storia d’amore è iniziata nel 2004 ed è durata fino al 2015. Dal frutto del loro amore sono nate due figli: la primogenita Jolanda, che ha appena compiuto diciotto anni, e Leonardo. In un’intervista rilasciata a Leggo, Ambra ha dichiarato che grazie alla relazione amorosa con il famoso cantante e alla nascita della figlia Jolanda è riuscita a superare i problemi con la bulimia.

Oggi Jolanda ha compiuto diciotto anni ed è pronta per entrare nel mondo dei grandi. In realtà, la figlia della famosa coppia ha dimostrato di essere ben più matura della sua età. Oggi, però, può dire con fermezza di essere maggiorenne e soprattutto di essere pronta a conquistare il mondo, come a loro tempo hanno fatto mamma e papà.