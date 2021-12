Ha 23 anni, è fidanzata con un calciatore ed è la figlia di un famoso cantante: sapete di chi parliamo? È davvero bellissima.

Bellissima e giovanissima: sono proprio questi gli aggettivi che potremmo utilizzare per descrivere il fascino di questa splendida ragazza. Napoletana d.o.c, si chiama Annachiara. Ed ha soltanto 23 anni.

Leggi anche –> Sergio Castellitto, conoscete suo figlio? Anche lui è un attore ormai famoso

Davvero bellissima, vero? Come dicevamo precedentemente, lei si chiama Annachiara, ha origine napoletana ed è la fidanzata di un calciatore. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Perché se anche voi notate una somiglianza con un famoso cantante italiano, avete pienamente ragione! La giovanissima ragazza ritratta in foto, infatti, non è altro che la figlia di un famoso e noto interprete napoletano, ma soprattutto italiano. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? State tranquilli, ci pensiamo noi immediatamente!

Leggi anche –> Chiara Ferragni, il padre lavora con la figlia Francesca: di cosa si occupano

Ha 23 anni ed è fidanzata con un calciatore: sapete chi è suo padre?

È proprio sul suo canale Instagram che la giovanissima ragazza è una vera e propria star, oltre che essere davvero amatissima. Solita condividere ogni cosa col suo pubblico social, Annachiara non perde occasione di potersi mostrare in compagnia della sua famiglia, ma anche del suo fidanzato. Attualmente felicemente innamorata di un calciatore, la giovane napoletana è, spesso e volentieri, protagonista di scatti davvero romantici e davvero incantevoli. Ma non solo. Come dicevamo precedentemente, la giovane Annachiara è solita mostrarsi anche in compagnia della sua famiglia. A tal proposito, sapete chi è suo padre?

Leggi anche –> Claudio Bisio, avete mai visto sua figlia? Si chiama Alice e ha scelto una strada diversa da quella del papà: cosa fa

Fidanzata del giovane calciatore Salvatore Santoro, attualmente nella rosa della Pistoiese, la giovane Annachiara è anche conosciuta per essere la bellissima figlia di un famoso cantante. Di chi parliamo? Ebbene. Se guardate con attenzione la foto, non faticherete affatto a carpirne la somiglianza. Bellezza tutta del sud e colori mediterranei, la giovanissima Sorrentino non è altro che la figlia di Sal Da Vinci. Diteci la verità: l’avevate riconosciuta?

Eccola qui insieme alla sua splendida mamma e al suo mitico papà! Cosa aspettate? Se non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento su Annachiara, correte a seguirla sui social. Non ve ne pentirete!