Francesca Cipriani, la madre: “Mia figlia bullizzata per la sua malformazione…”

La madre di Francesca Cipriani scuote il pubblico con una confessione: “Mia figlia bullizzata per la sua malformazione…”

Oggi è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, ma nel corso della sua vita ha vissuto molte sofferenze. A parlarne è la madre, che l’è rimasta sempre vicina in questi anni. La donna ha raccontato che la figlia è stata bullizzata. Le sue parole hanno scosso il pubblico.

Francesca Cipriani, le parole della madre

Francesca Cipriani è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Nato a Popoli, in provincia di Pescara, è divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello e soprattutto per la vittoria nel reality show de La Pupa e il Secchione. In seguito ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, classificandosi al quarto posto, ed è tornata nella casa più spiata d’Italia, partecipando alla sesta edizione del GF VIP.

Da sempre nota per le sue forme ‘bombastiche’. Ha realizzato ben tre calendari: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 “Mitici ’80” e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

Oggi è famosissima, ma nel corso della sua vita ha vissuto molti momenti brutti. A parlarne è la madre. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

La madre della Cipriani ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, in cui ha spiegato come i problemi fisici della figlia, legati soprattutto ad una malformazione al seno, sono stati causa di dolore e sofferenza: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo”.

La donna ha poi aggiunto: “Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.