Alberto Angela, c’è da festeggiare: la notizia è davvero fantastica!

Alberto Angela, c’è davvero da festeggiare: è arrivata una notizia super fantastica, non se lo sarebbe mai immaginato, clamoroso!

A distanza di qualche settimana dall’incredibile successo riscontrato con la puntata del suo documentario concentrato su Napoli e le sue bellezza, arriva un’altra strepitosa notizia che permette ad Alberto Angela di festeggiare ancora una volta.

È, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano. Per tantissimi anni, protagonista indiscusso, insieme a suo padre, di un programma televisivo che ripercorreva le bellezza della nostra terra e non solo, Alberto Angela ha saputo impressionate tutto il pubblico italiano per il suo incredibile ed intramontabile fascino, ma anche per la sua enorme sapienza. Non c’è nulla che non sappia, il buon Angela. Ed ogni spiegazione e suo programma riesce a catturare l’attenzione di tutti. Sarà per questo che ‘Ulisse’ ma anche ‘Meraviglie’ hanno saputo riscuotere un seguito piuttosto impressionante sin da subito. Molto probabilmente, si! A tal proposito, avete seguito l’ultima puntata di Meraviglie andata in onda Martedì 6 Gennaio? Ecco. Dobbiamo darvi una splendida notizia in merito: scopriamo insieme di che cosa parliamo!

Alberto Angela può festeggiare: arriva una notizia superlativa, incredibile

Se credevate che con ‘Stanotte a Napoli’, andato in onda il 25 Dicembre scorso, credevate che Alberto Angela avesse sparato le ultime cartucce, vi sbagliate di grosso! Proprio recentemente, l’amatissimo volto tv è ritornato in onda con nuovi episodi di ‘Meraviglie’. E ha conquistato tutti. Qualche ora fa, su Rai Uno, è stata trasmessa una nuova puntata del programma. E, come al solito, ha registrato un picco di ascolti davvero impressionante.

Seppure Alberto Angelo si sia ‘scontrato’ con veri e proprio colossi televisivi, il suo ‘Meraviglie’ non ha affatto deluso le aspettative del suo pubblico. La puntata andata in onda Martedì 6 Gennaio, infatti, ha registrato un vero e proprio record in termini di ascolti. E si è aggiudicata, senza alcun dubbio, la vittoria. Pensate, più di 3 milioni di telespettatori, infatti, sono rimasti incantati dinanzi alle spiegazioni e ai racconti del buon Angela. Insomma, una notizia davvero fantastica. E che permette il conduttore televisivo di festeggiare ancora una volta.

Avete anche voi seguito ‘Meraviglie’? Noi non vediamo l’ora che arrivi l’ora di poterci gustare tantissime altre bellezze nostrane.