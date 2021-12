Alberto Angela, è successo veramente: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, notizia incredibile

Notizia incredibile su Alberto Angela, nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma è successo veramente: ecco di cosa si tratta

Siamo sicuri che questa notizia sul figlio di Piero Angela vi sconvolgerà. Nessuno infatti lo sapeva fino a poco fa. È successo veramente e forse non se lo aspettava nemmeno lui. Chissà come avrà reagito di fronte alla notizia. Ma siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Alberto Angela, notizia incredibile: è successo veramente

Alberto Angela è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. È il figlio di Piero Angela, anche lui storico conduttore televisivo e divulgatore scientifico. Alberto è nato a Parigi l’8 aprile del 1962. Ha voluto seguire le orme del padre, sia nell’ambito scientifico che televisivo.

Ha esordito come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana. In seguito è approdato in Rai, dove i programmi di maggior successo sono Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Ulisse – Il piacere della scoperta e Meraviglie – La penisola dei tesori.

Il famoso giornalista e conduttore televisivo è amato ad ogni latitudine. Il suo pubblico, infatti, non è solo italiano. Il figlio di Piero Angela è amato e apprezzato in tutto il mondo. Proprio oltreoceano arriva una notizia che ha letteralmente scosso tutti e probabilmente avrà lasciato a bocca aperta anche lui. Siamo sicuri che il giornalista e conduttore televisivo non se lo sarebbe mai aspettato.

Alberto Angela è così famoso e soprattutto apprezzato, che a lui sono stati dedicati un asteroide, l’80652 Albertoangela, e addirittura un pesce. Nei mari del Sudamerica, infatti, potete trovare il Prunum albertoangelai dei mari della Colombia, una rara specie di pesce che porta il suo nome.

Come avrà reagito il figlio di Piero Angela di fronte a questa notizia? Siamo sicuri che sarà rimasto a bocca aperta, proprio come noi adesso.