Elisabetta Gregoraci, Capodanno in total white: il prezzo dell’abito è da non credere!

A Capodanno la showgirl Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito total white: il prezzo è da non credere, ecco quanto ha pagato

La modella e conduttrice televisiva ha trascorso il Capodanno in Kenya insieme a Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. Per festeggiare il primo giorno dell’anno, la Gregoraci ha indossato un total white che ha fatto sognare i suoi fan. Il prezzo, però, è da capogiro: di seguito vi sveliamo quanto ha speso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, il prezzo dell’abito di Capodanno è da capogiro

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, ed è una modella e conduttrice televisiva. Ha iniziato a lavorare da giovane sfilando per stilisti molto importanti, mentre in televisione ha esordito all’inizio degli anni duemila, partecipando al programma Ciao Darwin nella puntata “Veline vs Intellettuali“. La Gregoraci ha poi indossato le vesti di attrice, figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia.

Diventa famosa anche grazie alla storia d’amore con Flavio Briatore, famoso imprenditore conosciuto nel novembre 2005. Dopo l’inizio della relazione amorosa con Briatore, la Gregoraci conduce Sipario ed entra nel cast di Buona Domenica. La calabrese ha inoltre partecipato ad alcuni reality show, come Baila! (risultando vincitrice) e la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come conduttrice, invece, ha presentato Made in Sud e da anni è al timone di Battiti Live, che ogni estate ottiene un buon numero di ascolti su Canale 5.

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore pare sia finita, ma i due mantengono un buon rapporto anche per il figlio Nathan. La coppia ha trascorso le festività natalizie insieme, festeggiando anche il Capodanno in Kenya. La Gregoraci ha documentato la sua splendida vacanza sui social, pubblicando anche le foto dell’abito indossato la sera di Capodanno.

Per quest’anno, la modella e conduttrice ha optato per un mini abito total white, firmato da un famoso stilista italiano. La Gregoraci ha scelto un modello piumato dai dettagli in pizzo. L’abito era caratterizzato da un bustier strapless a balconcino leggermente trasparente con ferretto e da una gonna a balze con l’alternarsi di piume di struzzo e pizzo. Per completare l’outfit non potevano mancare i tacchi a spillo e i suoi amati bracciali scintillanti.

L’abito ha fatto sognare i fan, ma sapete qual è il suo prezzo? Siamo sicuri che nessuno ci crederà. La cifra, infatti, è da capogiro. Sul sito ufficiale dell’azienda produttrice dell’abito, quest’ultimo viene venduto a 4.100 euro. Probabilmente solo la Gregoraci può permetterselo.