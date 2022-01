C’è Posta per te riparte col botto: i due super ospiti della prima puntata; le anticipazioni di sabato 8 gennaio 2022.

Ci siamo! Dopo il consueto stop in occasione delle festività natalizie, stanno per tornare in onda le nostre trasmissioni preferite. E non può mancare la regina delle trasmissioni del sabato sera di Canale 5, C’è posta per te! Anche quest’anno, il programma di Maria De Filippi partirà subito dopo le vacanze di Natale, sabato 8 gennaio 2022. E partirà col botto!

Come sempre ci saranno storie toccanti, richieste di perdono e sorprese speciali, alternate a simpatici siparietti. Un mix di emozioni che solo C’è Posta sa regalare, ma sapete chi saranno gli ospiti del primo appuntamento? Si tratta di due super ospiti! L’attesa ora è ancora più alta! Ecco le anticipazioni.

C’è Posta per Te, chi sono gli ospiti della prima puntata di sabato 8 gennaio

“Questa è la storia di un regalo”: è così che Maria De Filippi introduce alcune delle storie di C’è Posta per te. Si tratta di alcune sorprese speciali che i mittenti della posta decidono di organizzare per i destinatari. Sorprese che prevedono l’entrata in scena di un ospite speciale, che rappresenta il gran regalo per chi riceve la posta! Sono tanti i vip che hanno partecipato alle sorprese di C’è Posta e anche nella nuova edizione, la numero 25, non mancheranno. Chi sono i primi due super ospiti della prima puntata?

Tenetevi forte perché in studio ci saranno Stefano De Martino e Paolo Bonolis! Due grandissimi ospiti per iniziare alla grande questa 25 esima edizione della trasmissione. Che, siamo certi, sarà caratterizzata da ascolti record, come sempre quando si tratta di Queen Mary.

E l’attesa è quasi finita anche per i fan delle altre trasmissioni della De Filippi: Uomini e Donne ed Amici torneranno prestissimo in onda. Amici tornerà domenica 9 dicembre, per poi ripartire col daytime da lunedì 10. E lunedì 10 gennaio ripartiranno anche gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne. Non ci resta che goderci questo nuovo anno ricco di sorprese ed emozioni!