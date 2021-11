La conduttrice Maria De Filippi l’ha svelato solo ora: un impensabile retroscena su C’è Posta per Te, notizia clamorosa!

Maria De Filippi è una delle conduttrici e creatrici di programmi più autorevoli di tutto il nostro paese, una vera signora della televisione. Spunta però un retroscena inaspettato sul suo programma C’è Posta per Te, l’ ha svelato soltanto ora!

Maria, la celebre moglie del famoso giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, ha svelato un retroscena clamoroso sul suo passato e soprattutto sul suo lavoro nei vari programmi da lei realizzati. Durante il daytime di Amici 21 andato in onda mercoledì 17 novembre, Maria De Filippi inizia un’interessante conversazione con uno dei ragazzi concorrenti del talent canoro. Si tratta di Luca D’ Alessio, in arte LDA, che pone alla conduttrice e padrona di casa, una serie di domande sulla difficoltà di lavorare nel mondo dello spettacolo ed essere sotto pressione ogni giorno. Maria De Filippi risponde al ragazzo, svelando un retroscena impensabile su C’è Posta per Te.

Maria De Filippi svela un clamoroso retroscena su C’è Posta per Te!

Durante il daytime di Amici, il concorrente LDA svela le sue preoccupazioni, a partire dalla paura di esibirsi, di sbagliare e essere giudicato. Maria rincuora il ragazzo dicendogli che anche lei, perfino dopo tutti i suoi anni di carriera ha paura. A quel punto il ragazzo le chiede: “come fai a vivere così?”. Maria De Filippi decide così di raccontare un retroscena sul suo passato e sul suo lavoro. La conduttrice racconta del fallimento di un programma in cui credeva molto, non ha svelato il nome di tale programma ma la De Filippi ha raccontato che lei, benché ci fossero solo tre mesi per preparare la messa in onda, è voluta andare in onda lo stesso. “Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo” racconta Maria, che però non si è mai arresa.

La nota conduttrice milanese ha poi parlato di uno dei suoi programmi più di successo, C’è Posta per Te, affermando che “partii per Milano per raccontare a due persone di C’è Posta per Te, mi dissero in buona fede che non sarei stata in grado di fare questo programma.” Maria De Filippi ha poi spiegato a LDA e a tutto lo studio che quell’esperienza l’ha fatta sentire molto insicura. Maria però non si è arresa, e dopo alcuni giorni, decise di fare una prova del programma.

Un ottima decisione per Maria De Filippi, dato che C’è Posta per Te ha un enorme successo oggi! Un grande insegnamento della conduttrice ai giovani concorrenti, sicuramente questo racconto gli è stato molto utile.