È in arrivo una nuova meravigliosa attrice nel cast di Beautiful: chi è? Scopriamo tutto su di lei!

In arrivo una new entry nel variegato cast della nota soap Beautiful. Chi sarà questa nuova attrice? È veramente una bella donna, conosciamola un pò meglio.

L’attrice in questione presterà il suo volto a un nuovissimo personaggio, che sconvolgerà gli equilibri della storia. Si sa che la trama di Beautiful garantisce un’ottimo ricambio di personaggi e di conseguenza attori. La nuova arrivata interpreterà Grace Buckingham, la madre di Zoe e Paris, le due sorelle che hanno portato scompiglio nel mondo di Beautiful. Si vocifera che il suo ingresso creerà un emozionante dramma familiare. Sembrerebbe che potremo vedere l’ingresso del nuovo personaggio il prossimo 10 gennaio. Ma chi è l’attrice che interpreterà la signora Grace Buckingham? Conosciamola meglio!

Arriva una nuova attrice a Beautiful, chi è?

La nuova attrice si chiama Cassandra Creech ed è una stupenda donna originaria di Clayton nella Carolina del Nord. Non sappiamo molto su di lei, se non che è sposata dal 1998 con l’attore Jonny Bowden. Sappiamo anche che la Creech si è laureata sia alla scuola di Arte nella Carolina del Nord, sia alla British American Dramatic Academy a Oxford in Inghilterra. È nota al pubblico per i ruoli in L’amore prima di tutto eI’m Through with White Girls.

La bella Cassandra Creech possiede anche un profilo Instagram, che per ora conta solamente 540 seguaci. Ma adesso che la vedremo sul piccolo schermo nella soap più famosa del mondo, aumenteranno a dismisura. La sua pagina Instagram è molto variegata, possiamo trovare le sue foto in cui si mostra sempre sorridente, scatti con gli amici e famiglia, ma anche post che trattano di sensibilizzazione su temi molto importanti. La cosa strana di questa attrice è che si sa dove sia nata e il giorno, ma non l’anno. Quindi, la sua vera età può solo essere supposta. Vedendo il suo viso così luminoso e giovane, è davvero impossibile capire quanti anni abbia.

Non vediamo l’ora di vedere in onda i nuovi episodi di Beautiful con Cassandra Creech, l’attrice che interpreterà la signora Grace Buckingham.