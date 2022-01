Terzo figlio in arrivo per l’amatissimo attore: lui ha 58 anni e la sua nuova moglie 26; scopriamo i dettagli di questa indiscrezione.

I due sono convolati a nozze nel febbraio del 2021, dopo essersi conosciuti l’anno precedente in Giappone. Una cerimonia intima e riservata, celebratasi al Wynn Hotel di Las Vegas. A circa un anno dal matrimonio arriva una splendida indiscrezione: è in arrivo il loro primo bebè!

Si tratta del primo figlio per lei, ma non per lui: l’amatissimo attore è già papà di due figli e ha ben quattro matrimoni alle spalle. Quello con la futura mamma è stato il quinto matrimonio per la star. Scopriamo i dettagli di questa splendida notizia!

L’amatissimo attore diventerà papà per la terza volta: la sua nuova moglie è più giovane di lui di 30 anni

“I futuri genitori sono euforici!”. È quanto ha confermato un rappresentante della coppia a People, rivelando che è in arrivo il loro primo bebè! Di chi parliamo? Di Nicolas Cage, che aspetta il suo terzo figlio, il primo con la moglie Riko Shibata. Come abbiamo detto, la 26 enne è la quinta moglie dell’attore, che ha già due figli: Weston, nato nel 1990 dalla relazione con la modella Christina Fulton, e Kal-el, nato nel 2005 dalla sua seconda moglie, la cameriera asiatica Alice Kim.

A 50 anni, nel 2014, Nicolas Cage è anche diventato nonno del piccolo Lucian August, figlio del suo primogenito Weston. L’attore statunitense si prepara a diventare nuovamente papà all’età di 58 anni con la sua nuova moglie Riko, di origini giapponesi. Di lei non sappiamo molto: non possiede neanche un profilo social!

Non possiamo che augurare alla coppia tutti i nostri migliori auguri di cuore!