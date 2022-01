È proprio la scuola di Amici ad aver sancito l’inizio del successo di Stefano De Martino, ma ricordate com’era a quei tempi?

Non poteva assolutamente mancare lui alla prima di C’è posta per te: Stefano De Martino! Insieme a Paolo Bonolis, anche l’ex ballerino di Amici ed amatissimo conduttore sarà l’ospite d’eccezione di questa prima puntata.

È uno dei protagonisti indiscussi del Martedì sera, Stefano De Martino. Con un programma tutto suo e completamente dedicato a sé e alla sua storia, l’ex ballerino di Amici sta intrattenendo il pubblico italiano con Bar Stella da circa due settimane. E non sta facendo altro che confermare il motivo del suo successo. E pensare che, più di 13 anni fa, il bel napoletano entrava a far parte del mondo dello spettacolo in panni completamente diversi da quelli indossati negli ultimi anni e che gli hanno garantito un successo impressionante. Era esattamente il 2009 quando, come ricorderete, Stefano De Martino si presentava nella scuola di Amici come ballerino. E riusciva a conquistare tutti per il suo incredibile talento. Da quel momento sono passati anni e il giovane napoletano è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma ricordate com’era in quegli anni di Amici?

Stefano De Martino ad Amici, ricordate com’era? Spunta lo scatto: com’è cambiato

Dopo aver esordito nella scuola di Amici come ballerino ed aver indossato gli stessi panni come professionista per diversi anni, Stefano De Martino ha deciso di dire ‘addio’ al mondo della danza. E di dedicarsi ad un mondo che, sin dal primo momento, sembrerebbe essergli stato cucito addosso: la conduzione! Dapprima al timone di Made in Sud e di Stasera tutto è possibile, l’ex ballerino di Amici ha saputo ampiamente dimostrare il suo talento. E, ad oggi, è sicuramente uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano.

Sono trascorsi esattamente 13 anni dal suo esordio in tv e, ad oggi, Stefano De Martino, oltre che per la sua straordinaria bravura e poliedricità, cattura l’attenzione del pubblico italiano anche per il suo fascino. Ricordate, però, com’era i tempi di Amici? Oggi è un uomo. Ed oltre ad essere in carriera, è anche uno splendido papà. Siete curiosi di vedere com’è cambiato nel corso degli anni? Eccolo qui:

Seppure minimo, il cambiamento c’è stato. Questo, però, è dovuto dal fatto che ad Amici Stefano De Martino era solo un ragazzino alle sue prime armi. Oggi, invece, è molto di più.