Stefano De Martino, gesto di Belen non passa inosservato: come avrà reagito lui?

Il gesto di Belen nei confronti di Stefano De Martino non passa inosservato: come avrà reagito il conduttore televisivo?

Non sono più una coppia da tempo ormai, ma nelle ultime ore la showgirl argentina si è resa protagonista di un gesto inaspettato nei confronti dell’ex marito. Come avrà reagito lui? Tutti se ne sono accorti e sicuramente anche il conduttore televisivo.

Stefano De Martino, gesto ‘inaspettato’ di Belen: cosa ha fatto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti nel talent show “Amici” di Maria De Filippi ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La Rodriguez ovviamente era già famosa e Stefano sicuramente già la conosceva. Lui, invece, era uno dei ballerini professionisti della scuola più famosa d’Italia.

I due si sono fidanzati nell’aprile 2012 e si sono sposati nel settembre 2013. Nel frattempo, però, avevano già avuto un figlio, Santiago. Il loro matrimonio è durato solo due anni. Nel 2015, attraverso un comunicato stampa, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione. Entrambi hanno preso strade diverse, salvo poi tornare insieme nel 2019 e separarsi nuovamente l’anno dopo. Questa volta, però, la rottura sembra essere definitiva.

Dopo la separazione da De Martino, Belen si è legata sentimentalmente ad Antonino Spinalbese e con lui ha avuto anche una figlia, Luna Marie. Anche con Antonino, però, la storia d’amore sembra finita.

Nelle ultime ore, inoltre, la Rodriguez si è resa protagonista di un gesto totalmente ‘inaspettato’ nei confronti dell’ex marito. Il figlio Santiago ha trascorso alcuni giorni insieme al padre a Napoli. Stefano ha portato il bambino sul lungomare di Napoli ed ha girato un video che ha immediatamente postato sui social.

Belen ha ripostato il video pubblicato dall’ex marito tra le stories del suo account Instagram, coprendo però il nome di De Martino. Un gesto che non è assolutamente passato inosservato. Tutti se ne sono accorti e probabilmente anche il ballerino e conduttore televisivo. Come avrà reagito? Questo purtroppo non possiamo saperlo.

Oggi, Santiago è l’unico elemento che unisce i due. In passato, Stefano e Belen ci hanno riprovato anche per il bene del figlio, ma non c’è stato nulla da fare.