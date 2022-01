Chi è e che lavoro fa il fidanzato di Dayane Mello, amico di Soleil Sorge

Ne ha parlato al GF Vip quando è entrata nella casa per fare una sorpresa a Soleil: scopriamo chi è il fidanzato di Dayane Mello!

Oltre ad essere una puntata incandescente per tutte le dinamiche che l’hanno alimentata, la scorsa puntata del GF Vip ha visto un grande ritorno: Dayane Mello, tra le protagoniste più amate della scorsa edizione, è entrata nella casa per fare una sorpresa alla sua amica Soleil. Proprio in quell’occasione, ha menzionato più volte il suo attuale fidanzato.

Leggi anche—–>>>Confessione shock su Alex Belli e Soleil: “Mi hanno detto che…”, cosa ha rivelato un’ex concorrente del GF Vip

Durante l’emozionante incontro con la gieffina italo americana, l’ex concorrente ha parlato della recente vacanza a St. Moritz fatta con la figlia Sofia, il fratello Juliano e l’uomo che le ha rubato il cuore.

Già la scorsa primavera, la bellissima brasiliana era stata ‘pizzicata’ su una barca in Costiera Amalfitana in compagnia della sua nuova fiamma dal settimanale Chi. “Con Andrea ritrovo il sorriso. Cerco un uomo che si prenda cura di me. E’ lui? Devo scoprirlo”, aveva detto sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini.

Ebbene, ora che è tornata dal Brasile dove era andata per partecipare al reality La Fazenda, Dayane ha fatto sapere che la sua storia procede a gonfie vele. Ma chi è il fortunato?

Dayane Mello, sapete chi è e cosa fa nella vita il suo fidanzato?

Cominciamo col dire che l’uomo in questione è un imprenditore originario di Caserta. Si chiama Andrea Turino ed è molto amico di Soleil. Sul suo profilo Instagram compaiono infatti vari scatti che immortalano il giovane insieme alla concorrente del GF Vip 6 in momenti di divertimento con altri amici.

Leggi anche—–>>>GF Vip, Soleil ipotizza l’ingresso di Delia Duran: non la prende bene e lo dice chiaramente

Lo ha rivelato in diretta su Canale 5 proprio la gieffina quando ha incontrato l’amica: “Andrea è il mio migliore amico! Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici, Andrea e Dayane, ed è successo che si sono innamorati! Non potevo che essere la donna più felice. Sono felicissima per loro!”.

Insomma, stavolta la bellissima modella sudamericana sembra proprio aver trovato la felicità e noi naturalmente le auguriamo il meglio!