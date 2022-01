GF Vip, Soleil ipotizza l’ingresso di Delia Duran: non la prende bene e lo dice chiaramente

Soleil ipotizza l’ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli al GF Vip e non la prende bene: come ha reagito.

L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, quella di venerdì 7 gennaio, è stata sicuramente una delle più impegnative. Alfonso Signorini è entrato in casa per parlare con i concorrenti, dopo quanto successo nei giorni precedenti.

La discussione scoppiata tra Lulù e Katia Ricciarelli ha smosso gli animi e ha creato non poco caos. Il pubblico ha condannato le affermazioni e i termini utilizzati. Nessuno è stato squalificato, il conduttore ha voluto mantenere la sua linea, quella di un reality meno ‘bacchettone’. Nel corso della puntata, è stato anche annunciato l’ingresso di Delia Duran ai telespettatori, ma non ai concorrenti, che al momento, sanno che ci sarà un nuovo ingresso, ma non sono a conoscenza del fatto che sarà proprio la moglie di Alex Belli. Soleil, però, ha già intuito che possa essere Delia ad entrare. Ricordiamo che, in settimana, qualcuno fuori la casa ha urlato e dato la notizia. Ma la Sorge non l’ha presa affatto bene, vediamo cosa ha detto.

Soleil intuisce l’ingresso di Delia Duran al Gf Vip: come ha reagito

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, l’ex concorrente del Gf Vip, entrerà nella casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso è stato annunciato al pubblico venerdì 7 gennaio. I concorrenti sanno che entrerà una donna, ma non sanno chi. L’attore ha avuto un legame molto speciale con Soleil Sorge e quindi, l’ingresso di sua moglie, ha acceso il gossip.

Ma la bella ex corteggiatrice ha già intuito che possa essere proprio Delia ad entrare e nel corso della pubblicità, ha detto chiaramente cosa pensa, mostrando di non essere molto entusiasta di questo possibile ingresso.

Soleil, rimasta un attimo sconcertata, ha detto: “Cioè… entrare qui, per poi continuare a battibeccarsi loro, a vicenda, su di me, qua. Ma in che senso?“. Dal suo viso si intuisce chiaramente che pensa che non ci sia un senso a questo ingresso, solo per continuare a movimentare la dinamica del gioco su questo rapporto che ha visto lei, Delia e Alex, per molte settimane al centro dell’attenzione. Cosa succederà quando la Duran entrerà in casa? Sicuramente ne vedremo delle belle!