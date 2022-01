Dopo Sandokan Kabir Bedi ha cavalcato l’onda del successo, ma conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Non tutti lo sanno!

Era il concorrente del GF Vip che tutti stavano aspettando. E finalmente è arrivato! L’anno nuovo si è aperto davvero alla grande nella casa di Cinecittà. E, come previsto, ha regalato ai suoi telespettatori nuovi ingressi da urlo. Tra questi, c’è anche lui: Kabir Bedi!

Il suo ingresso, come ricorderete, è stato annunciato nel corso della puntata del 27 Dicembre. Quando, ad inizio diretta, Alfonso Signorini non soltanto ha dato il benvenuto all’attore tra i Vipponi di questa edizione, ma ha anche rivelato il perché della durata della quarantena più lunga rispetto a tutte le altre. Il buon Kabir Bedi, come sapete, proviene dell’India. E questo, quindi, ha ritenuto necessario che l’attore fosse in isolamento più tempo rispetto agli altri. Nonostante questo, però, il momento che tutti attendevamo con ansia è arrivato. Ed adesso l’amatissimo Sandokan è ufficialmente un nuovo concorrente. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Sappiamo benissimo che, dopo aver vestito i panni de ‘La tigre della Malesia’, ha cavalcato l’onda del successo, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Cosa sappiamo sulla vita privata del buon Sandokan? I dettagli

Era esattamente il 1976 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la mini serie televisiva ‘Sandokan’. Così Kabir Bedi, insieme ad altri straordinari attori, diventava uno dei protagonisti assoluti dello sceneggiato. Cavalcando, subito dopo, la cresta dell’onda. Da quel momento, infatti, sono trascorsi numerosi anni, eppure il buon Bedi continua ad essere ricordato con immenso affetto e simpatia proprio per questo magnifico ruolo.

Dopo aver vestito i panni di Sandokan, l’attore indiano ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, negli anni ’90 ha preso parte a ‘Il ritorno di Sandokan’, ma è stato la colonna portante di tantissimi altri progetti. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il mitico Bedi sia stato sposato ben quattro volte. E che sia padre di tre figli. Il primo matrimonio risale al 1969. È proprio in quest’anno, infatti, che convola a nozze con Protima Gupta, danzatrice e modella indiana. E diventa padre di Pooja e Siddharth. Dopo la fine di questo matrimonio, si sposa per la seconda volta. E diventa padre di Adam. Anche questa storia d’amore, però, non va affatto a buon fine. E, dopo essersi sposato per la terza volta ed aver messo la parola fine anche a questa relazione, si sposa nel 2016 con Parveen Dusanj.

Conoscevate tutti questi amori?