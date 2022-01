È stato un volto amatissimo dei salotti di Barbara D’Urso, ma sapete che cosa fa oggi? Com’è la sua vita lontano dalle telecamere!

Dimenticarla nei salotti di Barbara D’Urso è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lei: Karina Cascella! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel programma ‘Vero amore’ con il suo fidanzato dell’epoca, la splendida napoletana ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé.

Dopo Vero Amore e la conseguente fine della sua storia d’amore, Karian Cascella è diventato un volto amatissimo di Uomini e donne. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre pronta a dire la sua opinione senza troppi giri di parole e peli sulla lingua, la splendida napoletana è diventata l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Ed anche in quel caso ha saputo conquistare il centro della scena. Dopo quel momento, poi, la sua scalata verso il successo è stata tutta in salita. Volto amatissimo del piccolo schermo, è diventata anche una presenza fissa dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Cosa fa oggi, però? Appurato che è da diverso tempo che non appare più in tv, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Volto amatissimo dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, cosa fa lontano dalle telecamere?

Dopo Vero amore e Uomini e Donne, quindi, Karina Cascella ha cavalcato la cresta dell’onda ed è diventato un volto amatissimo dei salotti di Barbara D’Urso. Che sia stato Pomeriggio Cinque, Domenica Live o Live-Non è la D’Urso, la splendida campana è stata una fedelissima opinionista della conduttrice napoletana. Da diverso tempo, però, non figura più come presenza fissa all’interno dei suoi programmi, ma anche del piccolo schermo nostrano. È proprio per questo motivo, infatti, che sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi.

Appurato che, da diverso tempo, Karina Cascella ha detto ‘addio’ alla tv, siete curiosi di sapere che cosa fa lontana dalle telecamere? Forse non tutti lo sanno, ma oltre a dedicarsi alla sua vita da mamma, l’opinionista campana ha scelto di allontanarsi dai riflettori per lavorare nel locale del suo compagno Max.

Vi piacerebbe rivederla?