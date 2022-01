Ad oggi Elisa Isoardi è una conduttrice amatissima, ma sapete cosa faceva prima del suo successo in tv? Non tutti lo immaginano.

Non c’è nulla che si può dire in contrario: Elisa Isoardi è una conduttrice amatissima! In onda sul piccolo schermo fino a qualche anno fa con La prova del cuoco, storico e seguito cooking show di Rai Uno, la trentanovenne di Cuneo ha saputo facilmente contraddistinguersi da tutte le altre sue colleghe.

Seppure sia giovanissima, Elisa Isoardi vanta di un curriculum davvero impressionante. Debuttata sul piccolo schermo nel 2005 come inviata della trasmissione ‘Guarda che luna’ condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli, la bella Elisa ha dato vita ad una carriera impressionante. Recentemente, ad esempio, l’abbiamo vista nei panni di naufraga nel corso dell’ultima edizione de L’isola dei famosi. Ed anche in quel caso, seppure il suo ‘ruolo’ fosse differente dal solito, ha saputo dimostrare il suo spirito combattivo e guerriero. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo in tv? Oggi è amatissima e la sua assenza dal piccolo schermo si sente. Scopriamo, però, cosa faceva prima di approdarvi.

Elisa Isoardi, sapete cosa faceva prima del successo in tv?

Nata a Cuneo il 27 Dicembre del 1982, Elisa Isoardi si è da subito inserito nel mondo dello spettacolo. Terminati i suoi studi liceali, infatti, ha immediatamente compiuto il suo esordio in vesti, però, completamente differenti da quelli in cui la conosciamo oggi. Nel 2005, poi, debutta sul piccolo schermo nostrano. E da quel momento non si è mai più fermata.

Quello che, però, noi adesso ci chiediamo: quali sono stati i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? Appurato che, ad oggi, è una conduttrice amatissima, siete curiosi di sapere cosa faceva prima del successo in tv? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma Elisa Isoardi ha debuttato nel mondo dello spettacolo proprio come modella. Nel corso della sua carriera, infatti, ha vinto il titolo di Miss Fragola e quello di Miss Cinema durante la sua partecipazione a Miss Italia. Non contenta, però, inizia a studiare recitazione. Ed, una volta ottenuto il diploma, prende parte a diversi spettacoli teatrali.

Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Ma voi ne eravate a conoscenza?