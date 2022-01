La figlia di Heather Parisi è fidanzata con un cantante molto amato e apprezzato: sapete di chi parliamo?

Ballerina, cantante, attrice e showgirl, Heather Parisi gode oggi di una fama incredibile. Ha girato per il mondo, iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima. A 18 anni, mentre si trovava in vacanza in Italia, fu notata dal coreografo Franco Miseria che la presentò a Pippo Baudo.

La sua prima apparizione televisiva risale al 1979 nella trasmissione Apriti Sabato, ma il suo debutto vero e proprio viene considerato quando partecipa al varietà Luna Park condotto da Baudo con Tina Turner sempre nello stesso anni, in cui balla la sigla d’apertura e in ogni puntata si esibisce in un balletto. Dopo queste prime apparizioni, inizia ad essere richiesta in un infinito numero di programmi televisivi. Ha quattro figli, la primogenita Rebecca è nata dal matrimonio con l’imprenditore Giorgio Manenti, Jacqueline è nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. L’attrice si è poi Sposata con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin e da lui ha avuto due gemelli, Elizabeth e Dylan, nel 2010. Dal 2011 vive con la sua famiglia ad Hong Kong. Da circa un anno, proprio la figlia di Parisi, la secondogenita, è fidanzata con un famoso cantante italiano: sapete di chi parliamo?

Leggi anche Heather Parisi, chi è il marito Umberto Maria Anzolin: età, lavoro e la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto

Heather Parisi, sua figlia è fidanzata con un famoso cantante: tutti lo amano

Heather Parisi è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati. Vanta una carriera incredibile. E’ stata presente in numerose trasmissioni e ha iniziato quando era giovanissima.

Leggi anche Heather Parisi, durissima stoccata a Pio e Amedeo: “Queste parole offendono”

Come vi abbiamo sopra accennato, sua figlia, Jacqueline, è fidanzata da diverso tempo con un cantante famosissimo, italiano. Per caso, sapete di chi parliamo? Nel 2018, l’artista si è posizionato al secondo posto al Festival di Sanremo, con il brano I tuoi particolari. Adesso, avete capito?

Ebbene sì, la figlia di Heather Parisi è fidanzata con il giovanissimo artista Ultimo, il cui nome è Niccolò Moriconi. La coppia si è mostrata insieme più di un anno fa, rendendo noti i primi scatti. A quanto pare la relazione va a gonfie vele e i due sono inseparabili.