GF Vip, l’atteggiamento di Barù ha già stancato Katia Ricciarelli che sbotta: “Non ti regge più nessuno”

Katia Ricciarelli è già stanca dell’atteggiamento di Barù al Gf Vip: “Non ti regge più nessuno”.

Al GF Vip sta catturando l’attenzione dei telespettatori Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Il concorrente è entrato da qualche settimana, ma ha già conquistato il pubblico. La sua eloquenza colpisce, non ha freni e dice sempre quello che pensa.

Proprio per questo, viene spesso richiamato dagli autori. Qualche giorno prima della puntata, Barù ha deciso di muovere un po’ le acque e ha fatto l’oroscopo ai concorrenti. Un oroscopo abbastanza particolare, perchè Barù ha lanciato diverse frecciatine con giudizi su tutti. Frecciatine che, a qualcuno in casa, non sono piaciute. Vi riportiamo qui qualcuna, il concorrente ha detto vicino a Manila di non fidarsi di Soleil e Katia, che sono due ‘iene’ e che lei serve in casa per ordinare e pulire. Barù non sembra aver scherzato, non per tutti almeno e Katia Ricciarelli, non ha più retto.

Dopo l’amicizia iniziale Katia Ricciarelli contro Barù: “Non ti regge più nessuno”

Ebbene, l’oroscopo di Barù ai concorrenti ha decisamente movimentato l’atmosfera in casa. Il concorrente, qualche giorno fa, ha deciso di farlo un po’ a tutti, ma a modo suo. Un oroscopo in cui non sono mancate le frecciatine.

Abbiamo già avuto modo di vedere che, quello che pensa dice e spesso, le sue parole sono chiari suoi pensieri nei confronti dei compagni di avventura. Katia Ricciarelli, a quanto pare, è già stanca di Barù e dalle sue affermazioni. Mentre parlava con Manila, Soleil e Carmen, al tavolo, non le ha mandate a dire.

La cantante ha detto chiaramente che nessuno ‘sopporta’ più Barù, anche se, è stata la sola a dirlo: “Non ti regge più nessuno” ha esclamato e Manila ha risposto: “Però uno come Barù ci voleva qua dentro”. Katia ha poi subito detto: “Sì, basta che non ecceda, deve controllarsi un po’, perchè quando dice le cose sono un po’ troppo…e dopo dicono di me“. Sembrerebbe che l’eloquenza di Barù non sia ben accetta da tutti.