“I miei baci ti fanno schifo”: segnalazione shock a Uomini e Donne, la dama è furiosa e racconta tutto al centro dello studio.

Uomini e Donne è tornato col botto! Dopo la consueta pausa in occasione delle vacanze di Natale, la trasmissione di Canale 5 è tornata in onda ieri, lunedì 9 gennaio 2022. Una puntata scoppiettante, iniziata con una lite davvero sconvolgente.

Seduta al centro dello studio, la dama si è lasciata andare ad un lungo sfogo, durante il quale ha raccontato una segnalazione davvero shockante. Una donna le ha raccontato cosa uno dei cavalieri le avrebbe detto: è successo davvero di tutto. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, segnalazione shock: “Le hai detto che i miei baci ti fanno schifo”

Una rottura burrascosa tra Gemma e Leonardo! Ebbene si, la coppia è scoppiata e il motivo è davvero sconvolgente. Entrata al centro dello studio, la Galgani ha raccontato di aver parlato con una donna che le ha rivelato alcuni particolari shock su Leonardo. Questa donna ha scambiato alcuni messaggi con Leonardo, durante i quali il cavaliere ha parlato anche di Gemma. Con termini che hanno davvero indignato la dama torinese. “Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle da vecchia...”, ha rivelato Gemma. Una versione che Leonardo smentisce, definendo questa donna una truffatrice, che ha dovuto anche bloccare dopo che gli ha chiesto dei soldi.

In studio, però, in molti hanno creduto a Gemma, avendo notato che effettivamente Leonardo non ha attrazione fisica per la dama. E lo stesso cavaliere lo ha ammesso. Leonardo ha cercato di difendersi, ma tutti hanno ritenuto opportuno che, non essendo andata a buon fine la frequentazione con Gemma, il cavaliere lasciasse lo studio.

Ad accompagnarlo fuori dallo studio è stata Tina Cipollari, tra gli applausi del pubblico! Gemma non ha trattenuto le lacrime per l’ennesima delusione e ha definito Leonardo uno dei peggior che abbia mai conosciuto. Riuscirà a trovare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi?