Non si sposano più? E’ successo da un momento all’altro: salta il ‘sì’ prima delle nozze; cosa è successo.

Una indiscrezione che lascia tutti senza parole. Si, perché, dopo quattro anni di amore, la coppia avrebbe deciso di separarsi… proprio ad un passo dalle nozze. La notizia non è stata confermata, né smentita, ma le voci di una crisi si fanno sempre più insistenti.

Proprio un anno fa, nei primi mesi del 2021, era trapelata la notizia secondo cui l’attrice sarebbe convolata a nozze col suo compagno, anche lui attore. Da allora però non solo non si è celebrato alcun matrimonio, ma i due si sarebbero addirittura lasciati. Scopriamo i dettagli di questa indiscrezione.

LEGGI ANCHE —–>Proprio come una favola: ha ricevuto la proposta di matrimonio a Parigi, che spettacolo!

A un passo dalle nozze non si sposano più? Salta il matrimonio della famosa attrice

Il matrimonio è stato annullato: la coppia ha deciso di chiudere la loro storia! È quanto ha rivelato il settimanale Diva e Donna, che ha parlato di nozze saltate: il matrimonio era stato già annullato per via della pandemia, ma stavolta il motivo è un altro. Dopo quattro anni, Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono lasciati!

La notizia non è stata confermata o smentita dalla coppia, ma un gesto social dell’attrice de L’allieva non è passato affatto inosservato: Alessandra ha infatti eliminato dal suo profilo Instagram tutti gli scatti in compagnia dell’attore irlandese, che le aveva chiesto di sposarlo nel giorno del suo 35 esimo compleanno.

I due si erano conosciuti sul set di Us, film scritto ed interpretato da lui e dopo pochi mesi è scoppiato l’amore. Un amore che, nel corso degli anni, hanno deciso di tenere lontano dai riflettori, essendo entrambi riservati.

LEGGI ANCHE —->Alessandra Mastronardi, avete mai visto la sua mamma? Spunta uno scatto: quel ‘dettaglio’ non passa inosservato

LEGGI ANCHE —–>Ha 73 anni ed è appena convolato a nozze: è il padre di un famoso calciatore, somiglianza incredibile

Dei motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi non si sa nulla, ma la decisione della Mastronardi di eliminare tutti gli scatti di coppia lascia pensare che non si tratta di una rottura pacifica. Non ci resta che attendere eventuali commenti dei diretti interessati sull’indiscrezione.