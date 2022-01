L’attrice in foto interpreta la madre di Franz In Sissi: ma questa non è la prima volta che la vediamo, in passato ha recitato in una famosa serie tv.

Sissi è una serie televisiva che ha conquistato i telespettatori fin dalla prima puntata. E’ nata grazie al canale tedesco Rtl, che ha deciso realizzare nel 2021 una serie tv evento destinata a diventare un capolavoro e così è stato. La protagonista è la giovane Duchessa Elisabetta di Baviera, nota a tutti come Sissi. E’ una ragazza selvaggia, che ama andare a cavallo, scrivere poesie e fare sport.

Quando accompagna la mamma, la Duchessa Ludovica e sua sorella, all’incontro con l’Imperatore Franz, succede qualcosa del tutto inaspettato. L’uomo ne resta affascinato, e nella cerimonia di fidanzamento, propone a lei di sposarlo, nonostante nella sua mente sia tormentato da una maledizione fatta da una donna, in seguito alla decisione di Franz di uccidere suo marito. In questa storia, compare anche la madre del giovane, l‘arciduchessa Sophie, una presenza fissa nel rapporto tra il figlio e Sissi e in corte. Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Désirée Nosbusch. Non tutti sicuramente lo ricorderanno, ma in passato l’abbiamo già vista.

In Sissi è la madre di Franz, ma in passato abbiamo già visto l’attrice in un famosa serie tv

Questa sera ci sarà l’ultima puntata della serie che sta conquistando i telespettatori, stiamo parlando di Sissi. Il matrimonio tra la duchessa Elisabetta Di Baviera e Francesco Giuseppe D’Austria è stato celebrato. Dopo alcune incomprensioni, i due hanno consumato e Sissi è rimasta incinta.

Nell’ultima scena che abbiamo visto e che riprenderà questa sera, martedì 11 gennaio, Franz è stato ferito e lotta tra la vita e la morte. In questo rapporto, una figura importante è quella della mamma dell’imperatore, l‘Arciduchessa Sophie. Questo personaggio è stato interpretato da Désirée Nosbusch. Sapete chi è l’attrice? In passato l’abbiamo vista in una famosa serie tv.

Nosbusch è un’attrice e conduttrice televisiva lussemburghese. Ha condotto vari programmi sia di lingua tedesca che francese ed è comparsa in diversi film e produzioni televisive. Vanta una carriera ricchissima, in questi anni ha recitato in numerosi film. In Italia, abbiamo avuto modo di conoscerla molti anni fa. E’ nota, infatti, per aver recitato nella serie televisiva Amico Mio, nella seconda stagione: la ricordate? Désirée Nosbusch ha interpretato Angela Mancinelli. In pochi, forse, la ricorderanno, perchè da allora sono passati circa 23 anni.